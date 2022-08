C’est le retour de la formule 1. Sur le mythique circuit de Spa en Belgique, la 14e manche du championnat phare d’automobile reprend du service après un mois d’absence. Dimanche, préparez-vous à regarder en streaming le retour fracassant des 20 pilotes sur la grille de départ.

Après la remontada des Mercedes, les multiples problèmes de fiabilité des Ferraris et le leadership des Redbulls, comment les pilotes vont-ils amorcer la 2nd partie de la compétition ? Réponse ce dimanche. Pour visionner la course, on vous présente les meilleurs sites de streaming, officiels et autres, qui retransmettent la F1 en direct.

L'astuce ultime pour regarder un événement en haute qualité sans bugs Pour vous faciliter la vie et accéder plus facilement et sans bugs à votre diffuseur, une solution existe, l'abonnement à un VPN.

Le diffuseur officiel de la F1

Il existe un diffuseur officiel et unique de la F1. Cette plateforme de streaming permet de voir en exclusivité toutes les courses du championnat, des premiers essais libres jusqu’au grand prix. Mais la F1 n’est pas le seul sport que vous pouvez visionner. Retrouvez aussi la motoGP, les principales compétitions de football (Premier League, ligue 1, champion league), le rugby, etc. Vous avez aussi accès à de nombreux films et série. Une offre très large et inégalée en France qui va bien au-delà des sports automobiles.

StreamOnSport, le meilleur site de streaming gratuit pour la F1

En plus de l’offre officielles, il est possible de regarder en streaming gratuit le grand prix de Belgique. Les sites le permettant seront moins complets, peuvent parfois buger et sont surtout illégaux — vous êtes donc exposé à des avertissements. Mais ces sites existent. Et tant que l’Arcom ne les a pas supprimés, ils sont accessibles depuis votre navigateur et vous pouvez en profiter.

Le site de streaming gratuit le plus populaire pour regarder la F1 et le sport en général est StreamOnSport. Ce site utilise les images des diffuseurs de façon illégale pour vous les retransmettre gratuitement (avec un léger décalage de quelques minutes). Vous pourrez donc profiter de votre course facilement et sans débourser le moindre centime. Attention néanmoins à bien refermer les popups récurrents sur le site afin d’éviter qu’un virus s’introduise sur votre ordi.

Le site est disponible à l’adresse : streamonsport2/formule-1.

Les enjeux du Grand Prix de Belgique Les enjeux sont nombreux et à différentes échelles. En haut du classement, l’intouchable Max Verstappen semble s’envoler tout droit vers un 2e sacre d’affilé. Mais attention au sursaut d’orgueil de Leclerc qui aurait pu tutoyer le sommet sans ses déboires (mécaniques et stratégiques) mais aussi à la remontée des Mercedes qui sont en pleine confiance avec 6 podiums en autant de courses. En milieu de tableau, la guerre fait rage entre Alpine et McLaren. Alors quand on sait que Alonso (Alpine) va rejoindre l’écurie adverse et que Ricciardo a été remercié chez McLaren, on peut se demander comment vont gérer les deux écuries. En tout cas, les enjeux sont nombreux et le GP de Belgique promet.

ChannelStream, l’alternative pour regarder le GP de Belgique gratuitement

Un autre site de streaming existe : ChannelStream. Moins connu, la probabilité de voir son serveur down pendant le Grand Prix est minime. Ce site, d’origine espagnol, permet de regarder la formule 1 en bonne qualité et ne vous oblige pas à enlever votre bloqueur de publicité, ce qui est particulièrement louable quand on connaît le nombre de pubs et de virus que l’on retrouve sur ces sites.

Enfin, si aucun site cité ne marche, on vous en donne un dernier : LiveTV est l’outsider parfait. Seul problème, vous ne trouverez un lien pour votre course que si vous avez de la chance. La F1 n’est pas le sport préféré du site et les courses ne sont parfois pas retransmises. Mais qui ne tente rien n’a rien.

Le VPN, la solution à tous vos problèmes de streaming F1

Le VPN vous permet de vous rendre anonyme sur internet. Sans ce réseau privé virtuel, votre adresse IP est visible par tous et vous êtes facilement traçable. Permettre de vous cacher avec un VPN a plusieurs avantages : votre fournisseur d’accès ne peut plus vous bloquer l’accès à certains sites (tel que les sites de streaming gratuit), vous pouvez regarder n’importe quel programme dans n’importe quel pays. Enfin, vous sécurisez vos données qui ne sont pas divulguées à tous.

Le VPN est donc l’option idéale pour regarder le GP de Belgique sur un site de streaming gratuit ou si vous vous trouvez à l’étranger et que vous voulez regarder votre programme français. Il faudra néanmoins débourser quelques euros par mois (le VPN Surfshark par exemple coûte 6O€ pour 26mois, soit 2,3€/mois).