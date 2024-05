Google Wallet fait peau neuve avec un nouveau menu, tout beau tout propre

Il était grand temps de dépoussiérer le menu vieillissant de l’appli Google Wallet avec une nouvelle interface, bien plus simple d’utilisation.

Il suffit parfois de quelques petits changements pour donner un tout nouveau visage à une application. Et c’est justement ce qu’a fait Google avec son portefeuille numérique Wallet, qui voit son interface bénéficier d’une refonte bien méritée.

Un bon coup de balai sur le menu surchargé de Google Wallet

Au fil des années, l’appli Google Wallet a su évoluer pour s’adapter aux nouveaux besoins des consommateurs en intégrant toujours plus de fonctionnalités. Mais en conséquence de cela, nous nous sommes vite retrouvés avec une interface surchargée de fonctions où il était difficile d’y voir clair.

Heureusement, la firme américaine va effectuer quelques modifications pour que Wallet soit plus intuitive et facile à prendre en main, comme l’ont rapporté nos confrères de 9to5Google après avoir testé la version 24.14.x de l’appli. À commencer par un nouveau nom pour sa fonctionnalité « Configuration du paiement sans contact », qui va désormais s’appeler « Configuration du paiement » (traduction de « Payment setup »). A priori, pas de quoi dépayser les utilisateurs.

Le plus gros changement concerne toutefois l’ajout d’un sous-menu « Méthodes de paiement » qui vient prendre la place de « Banques participantes ». Et au lieu de vous rediriger vers une page Web avec toutes les banques compatibles, ce menu va répertorier l’ensemble des cartes bancaires déjà enregistrées sur Wallet, dont celle que vous utilisez par défaut. Pratique pour gagner un peu de temps.

Et enfin, il faut savoir que vous pourrez ajouter de nouvelles cartes bancaires directement sur l’appli, sans avoir à passer par un lien externe. Un petit détail qui fera toute la différence, soyez-en sûrs.

Un petit florilège des nouveautés à venir sur Google Wallet. © 9to5Google

Les nouveautés se multiplient sur les applis du géant de la tech

Pour rester compétitif face à la concurrence des autres applications, il faut être prêt à sortir de nouvelles fonctionnalités à un rythme effréné. Et Google nous l’a bien montré en déployant une ribambelle de mises à jour sur ses applis phares au cours des derniers mois. Pas le temps de souffler.

C’est notamment le cas de Maps, qui a enfin levé le voile sur une nouvelle interface bien plus épurée qu’auparavant. Elle accueille également de nouvelles options pour faciliter vos prochains déplacements, et éviter les imprévus en cours de route.

En parallèle de cela, nous nous sommes aussi penchés sur cette option Google qui permet d’identifier facilement les arnaques en numéro inconnu. C’est toujours bon à savoir…

Et pour terminer, la firme de Mountain View a dû se séparer de son application Google Pay pour regrouper toutes les fonctionnalités de paiement sur Wallet. Un choix plutôt logique, étant donné que les deux applis proposaient des services très proches et ne pouvaient plus vraiment cohabiter.