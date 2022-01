Google Tensor embauche sur les terres de Qualcomm pour améliorer sa photo

Google Tensor, la première puce maison de Qualcomm, a surpris par ses capacités photo lors de l’annonce des Pixel 6 et 6 Pro. Le constructeur semble vouloir mettre les bouchées doubles en lançant à San Diego, la terre de Qualcomm, une nouvelle offre d’emploi.

La nouvelle tendance dans le marché des appareils mobiles est de se délester du moindre intermédiaire. C’est particulièrement vrai avec les SoC, qu’on appelle communément (quand bien même ce n’est pas toute la vérité) des CPU, que l’on retrouve dans nos smartphones. Depuis qu’Apple a lancé son M1 en grandes pompes, les concurrents s’affairent à faire de même. Google a présenté son Google Tensor, qui est intégré dans ses derniers Pixel 6 et Pixel 6 Pro, vers la fin de l’année 2021. En 2022, il semble vouloir mettre les bouchées doubles.

Google en recherche d’ingénieurs sur les terres de Qualcomm

Phonearena a en effet repéré un nouveau post LinkedIn de Mike Coulter, un responsable senior chez Google. Dans celui-ci, l’homme annonce recherche de nouveaux profils pour les designs architecturaux de ses ISP ; les Image Signal Processor, la partie d’un SoC qui se charge de tous les traitements liés à la photo et à la vidéo. Le responsable est clair dans son annonce : il s’agit pour les nouveaux venus de travailler sur le prochain SoC Tensor en compagnie de l’équipe Google pour améliorer la partie photo.

Mais le petit détail qui n’en est pas vraiment un est le fait que cette offre d’emploi est basée à San Diego, là où Mike Coulter officie… au même titre que Qualcomm, le plus grand fabricant de puces premium à destination des mobiles Android sur le marché. Ce n’est certainement pas pour rien si la partie architecture hardware de Google y est située, puisque la proximité de ce grand nom attire naturellement d’excellents profils du milieu de la fonderie.

Avec cette nouvelle annonce, Google pourrait convaincre certains des plus grands architectes de son rival de rejoindre sa cause. D’autant plus alors que Mike Coulter est en vérité un ancien de Qualcomm, chez lequel il a passé plusieurs années en tant que Vice-président de la partie ingénierie. Il doit encore y connaître bons nombres d’acteurs, ce qui laisse à penser que la nécessité de lui envoyer un message directement pour connaître ses offres d’emploi est mise en place pour pouvoir avoir quelques conversations discrètes avec des membres déjà en place.

Voilà qui promet pour le Google Tensor 2, déjà en développement et que l’on attend sur les Pixel 7 en fin d’année 2022, mais surtout les générations futures qui profiteront directement des nouveaux talents que le constructeur recrutera.