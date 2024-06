Après Apple, l’antivol pour smartphone arrive enfin chez Google

C’est la dernière tentative de Google sur ses smartphones, une option qui détecte les vols à l’arrachée. Comment ça marche ? On vous explique tout.

Vous avez peur qu’un malfrat vous chaparde votre téléphone juste avant que les portes du métro se referment ? Ou que quelqu’un vous l’arrache des mains dans la rue avant de partir en courant ? Google a peut-être trouvé la solution (ou du moins, il y travaille).

Utilisant l’intelligence artificielle, cette fonctionnalité rendrait alors inutile les vols de smartphone.

Concrètement, cette nouvelle option boostée à l’IA analyse les mouvements de votre smartphone et si elle détecte un mouvement anormalement rapide : la fonctionnalité bloque le téléphone.

Cette fonctionnalité sera d’abord lancée en juillet au Brésil où les vols à l’arrachée sont nombreux. En effet, selon les dernières données de Forum de Sécurité publique, le Brésil aurait enregistré près d’un million de vols de téléphone en 2022 soit quasiment 2 téléphones volés par minute…

« Les retours des Brésiliens ont inspiré des fonctions (d’Android) contre le vol et ce pays sera le premier à les tester » Fabio Coelho, président de Google au Brésil

Une situation alarmante qui a donc poussé Google a développé de nouvelles options de sécurité dont l’une déjà présente chez Apple.

Une fonctionnalité déjà présente chez Apple ?

L’autre grosse nouveauté est qu’il sera désormais possible de bloquer son téléphone à distance non pas avec un mot de passe, mais simplement avec le numéro de téléphone. Cela permettra entre autres de bloquer l’accès à un appareil volé et vous assurer que le voleur ne pourra pas accéder à votre carte bleue ou effectuer des achats sur vos comptes Amazon, Fnac et autres boutiques en ligne.

Toutefois, cette nouveauté n’est réellement « nouvelle » que chez Google… Depuis janvier, Apple propose une fonctionnalité similaire s’appuyant sur la géolocalisation de votre téléphone pour bloquer automatiquement l’accès à certaines applications (Apple Pay notamment).

Le vol : finito

On espère que les tests de Google seront fructueux et que ces options arriveront rapidement en Europe.