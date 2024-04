Google veut afficher plus de pubs sur votre smartphone (même avec l’écran verrouillé)

Google a soutenu il y a quelques jours une startup indienne dont la spécialité est d’afficher des pubs sur l’écran de verrouillage…

Le nom de Glance ne vous dit peut-être rien et pourtant cette startup pourrait bien changer profondément votre fond d’écran. Véritable carton en Inde, cette startup qui équipe de nombreux smartphones permet à des annonceurs d’afficher leurs publicités directement sur votre fond d’écran…

Mais pourquoi parler de Glance aujourd’hui ? Tout simplement parce que cette startup viendrait d’être soutenue financièrement par Google pour un lancement à plus grande échelle.

Une application pas si négative que cela

À première vue, Glance semble être un cauchemar dont personne ne voudrait, mais si sur les 450 millions de smartphones (Japon + Inde)qui la possédaient de base, 300 millions ont décidé de la maintenir active, c’est bien qu’il doit y avoir une raison.

Et celle-ci est toute trouvée : Glance ne fait pas qu’afficher des pubs (fort heureusement). Il est ainsi possible d’avoir des une de média que vous aimez (sport, cinéma, généralistes, etc.) et de leur réserver un espace sur votre écran de verrouillage pour être constamment informé sans avoir à installer l’application desdits médias.

Pas de pubs… pour le moment

Selon Techcrunch, Glance n’aurait pas pour projet de diffuser des pubs sur les smartphones américains, mais se conterait d’une exposition sur un nouveau marché. Mais il y a fort à parier qu’il ne s’agisse là que d’une offre d’appel et qu’une fois installée sur de nombreux appareils : les pubs finissent par arriver…

On se souvient encore que Disney+, Netflix et Prime Video étaient tous sans publicité à l’origine… Et qu’une fois installée sur suffisamment d’appareils, les prix ont commencé à monter et pour pallier l’augmentation, des offres avec publicités ont subitement commencé à apparaitre. Bizarre.

Il ne serait donc pas surprenant que cette application – facilement supprimable des logiciels natifs sur votre smartphone – tente de se faire une place et d’intégrer vos habitudes d’utilisation avec une offre sans pub et qu’une fois bien intégrée à votre utilisation quotidienne celle-ci devienne payante ou gratuite avec des pubs.