Dites adieu à Google Podcast : 4 applications pour retrouver vos émissions préférées

Google mettra un terme à Google Podcast durant le courant de cette année, alors si vous souhaitez continuer d’écouter vos émissions préférées, nous vous conseillons 4 alternatives.

Lancée en juin 2018, Google Podcast était l’application phare de Google pour écouter des émissions audio, mais, comme annoncé dans un communiqué fin septembre, celle-ci va disparaître au cours de cette année et laisser le champ libre à YouTube Music (l’autre application audio de Google).

Alors si vous ne souhaitez pas arrêter d’écouter vos podcasts favoris, nous vous donnons 4 autres applications pour en profiter.

À noter que Google vous donnera accès à un fichier OPML regroupant tous vos abonnements et pouvant être entré dans toutes les applications pour les transférer en un clic sans avoir à tout retrouver manuellement.

YouTube Music : l’alternative de Google pour écouter des podcasts

C’est le choix logique : Google organise cette suppression pour mettre en avant Google Music, il est donc naturel de faire la transition vers l’autre outil de la marque.

Vous y retrouverez des artistes musicaux et prochainement les podcasts qui sont actuellement sur Google Podcast. Le véritable avantage de cette plateforme est son onglet « explorer » qui – une fois adapté à vos gouts – vous permettra de découvrir des nouveaux podcasts.

L’inconvénient reste que cette plateforme n’est pas gratuite et coûte 10,99€ pour s’offrir le service sans pubs…

Spotify : le mastodonte de l’audio et donc du podcast

Difficile de parler des meilleures applications de podcast sans mentionner la star du domaine. Le géant suédois (et pour une fois ce n’est pas Zlatan) a su s’imposer comme un incontournable de la musique dans le monde et possède bon nombre de podcasts exclusifs à sa plateforme comme Canapé Six Places de Léna Mahfouf.

Côté prix, on retombe sur le même tarif que YouTube Music à savoir : 10,99€ par mois et on retrouve bon nombre de fonctionnalités similaires comme :

La possibilité de télécharger et d’écouter hors connexion.

Trouver des nouveautés via des recommandations de l’appli.

L’avance rapide et le retour en arrière.

Bien sûr, il est possible d’écouter vos podcasts gratuitement sans souscrire à l’offre premium, mais vous n’aurez alors pas accès à certaines options et les pubs sauront se montrer particulièrement envahissantes.

Prime Music : l’autre géant qui peine à s’imposer

Amazon possède différents services de divertissement comme Prime Video, Prime Gaming et bien sûr Prime Music. Nous ne nous épancherons pas en présentation : Prime Music possède les mêmes avantages et prix que Spotify !

La différence majeure est que si vous utilisez la version gratuite, l’application n’hésitera pas à balancer des pop-ups n’importe quand (surtout lorsque vous venez de lancer une musique ou un podcast) et si vous cliquez dessus par inadvertance l’application vous abonnera automatiquement (si vous avez un compte Prime avec une carte pré-enregistrée).

Podcast Addict : un incontournable sur Android

Cette application française permet d’écouter de nombreux podcasts et audiobooks gratuitement ! Les seules publicités présentes sont des bandeaux publicitaires qui n’impactent en rien l’audio.

Vous y retrouvez la plupart des émissions populaires comme le Floodcast ou Les actus du jour d’Hugo Décrypte, en plus de quelques fonctionnalités pratiques comme l’avance accélérée ou la possibilité de programmer un chronomètre qui interrompra automatiquement le podcast.