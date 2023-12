Play Store : les 3 jeux gratuits qu’il fallait avoir sur son smartphone en 2023

Souvent comparé à son rival App Store, le catalogue du Google Play Store n’a pas eu à rougir en proposant d’excellents jeux sur Android en 2023.

Comme le veut la coutume, la fin d’année marque l’heure des bilans pour les géants de la tech. Et c’est aussi le cas des plateformes de téléchargement d’applis qui font un état des lieux sur les grandes tendances en 2023.

Le Google Play Store a donc sorti un classement de ses applications les plus populaires, et notamment de trois jeux qui ont captivé notre attention. On fait le point complet.

1/ Farlight 84 : le lauréat de la catégorie « multijoueur » sur Android

Notre sélection débute avec Farlight 84, un jeu de type Battle Royale qui oppose 60 joueurs sur une map aux allures futuristes. Mais à l’inverse des grands classiques Fortnite et PUBG, ce shooter multijoueur propose un gameplay bien plus intense avec des combats mouvementés et des véhicules aussi variés qu’insolites.

À l’heure actuelle, il est noté 4,4/5 sur le Play Store et considéré par Google comme le meilleur jeu multijoueur de l’année. Vous pouvez donc le télécharger sur Android les yeux fermés : ça ne vous coûte rien !

2/ Vampire Survivors : un nouveau jeu indépendant qui sort du lot

Ce sont parfois les petits studios qui font les meilleurs jeux Android, et Vampire Survivors en est la preuve parfaite. Ce RPG rogue-like vous embarquera dans un univers fantastique, peuplé de monstres à l’esthétique rétro qui n’est pas sans rappeler les pionniers du genre.

Ajoutez à cela un gameplay ultra-addictif, une prise en main quasi immédiate, et vous comprenez pourquoi Vampire Survivors est devenu l’un des jeux les plus populaires sur le Play Store (4,4/5 pour plus d’un million de téléchargements).

Un défouloir parfait pour se changer les idées en fin de journée (© Play Store)

3/ Stumble Guys : le meilleur « clone » de Fall Guys sur Android

On connait presque tous le principe de Fall Guys : des joueurs s’affrontent dans des mini-jeux ou sur des parcours, et un seul des participants sort gagnant à la fin. Eh bien Stumble Guys reprend exactement le même concept, à une grande différence près : il est disponible gratuitement sur Android via le Play Store (Fall Guys n’est accessible que sur PC ou console).

Stumble Guys propose tout de même ses propres niveaux et des parties plus « compactes » que son concurrent avec seulement 32 joueurs. Un bon compromis pour passer le temps entre deux arrêts de bus.

Copie de Fall Guys, certes, mais copie réussie (© Play Store)

Mentions honorables

Pour terminer en beauté, n’oublions pas Honkai: Star Rail (meilleur scénario de 2023) et Monopoly GO! (meilleur jeu grand public) que nous avions déjà abordé dans le classement des applis iOS. De vraies pépites.