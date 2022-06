Non, la Google Pixel Tablet n’est pas prête à concurrencer l’iPad

Google a profité de l’évènement I/O 2022 qui s’est déroulé en mai pour dévoiler sa Google Pixel Tablet. Celle-ci, dont toutes les caractéristiques ne sont pas encore connues, marque le retour inespéré de la firme sur le marché des tablettes.

Alors qu’en 2019, Google annonçait son retrait sur le marché des tablettes tactiles pour se concentrer sur d’autres produits de la firme, la keynote qui s’est tenue le mois dernier augure le retour de l’entreprise de Mountain View sur le marché très prisé des tablettes tactiles avec la Google Pixel Tablet.

Pour le moment nous n’avons que peu d’informations sur celle-ci, cependant d’après les découvertes du site NuGiz, la tablette — connue sous le nom de code “Tangor”— aurait fait son apparition sur le site web de l’Universal Stylus Initiative (USI). Ce qui veut dire qu’elle serait déjà certifiée compatible pour fonctionner avec un stylet dès sa commercialisation.

Quelles informations avons-nous sur la Google Pixel Tablet ?

Une partie du design a été révélée et laisse apparaître les bords épais et les coins arrondis de la tablette. Nous savons aussi que la Pixel Tablet embarquera deux caméras et une puce Tensor de deuxième génération (fabriquée par Samsung) de 4 nm pour une meilleure efficacité énergétique et vraisemblablement de meilleures performances.

Google Pixel Tablet

Compatible avec le protocole USI, la Pixel Tablet sera équipée de son propre stylet mais aussi avec tous les autres stylets partageant la même norme. Nous supposons que comme pour ses chromebooks, Google a opté pour la spécification USI 2.0, soit la dernière version disponible du protocole. L’ USI 2.0 apporte la recharge sans fil à 1 W via n’importe quel appareil compatible et la prise en charge de jusqu’à 16 millions de couleurs pour les stylos par rapport aux 256 couleurs disponibles avec l’ancienne version.

Google peut-il rivaliser avec Apple ?

Que Google fasse sa réapparition sur le marché des tablettes n’a en réalité rien de très surprenant : il y a quelques mois déjà, la firme n’avait pas caché son ambition de se ré-attaquer à ce marché très juteux et largement dominé par le géant Apple. Mais pour autant, Google est-il en mesure de rivaliser avec les iPad d’Apple ?

« Nous pensons que l’avenir de l’informatique se transforme vers des tablettes plus performantes et plus pratiques. Nous travaillons à fournir le prochain chapitre de l’informatique en lançant un support sans interruption entre toutes nos plateformes et nos expériences qui débloquera de nouvelles et meilleures manières d’être productif et créatif » Google

Puce Tensor de Google fabriquée par Samsung

Ce qui est certain c’est qu’Apple part avec un gros avantage : la puce qu’embarquent ses iPad (cf iPad Air 5). Bien que Google ait développé sa propre puce en partenariat avec Samsung (pour que celle-ci soit plus performante), les puces M1 développées par Apple sont sans conteste les plus efficaces et les plus performantes du marché.

Google Pixel Tablet to support USI styluses, codenamed ‘Tangor’ https://t.co/H5wHcYmbEH — NuGiz (@nu_giz) May 29, 2022

En plus de cela Apple domine depuis longtemps le marché des tablettes, suivi de près par Samsung et c’est une des raisons pour lesquelles Google avait décidé d’abandonner la course. Seul le temps nous dira si Google parviendra enfin à s’établir comme concurrent sérieux ou si pour le moins il réussira à grappiller les quelques miettes restantes du gâteau.

