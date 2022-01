Le Google Pixel Fold serait bien moins cher que le Galaxy Z Fold 3

Le Google Pixel Fold, ou Pixel Notepad, s’approche à grands pas. Selon 9to5Google, celui-ci serait vendu bien moins cher que le Galaxy Z Fold 3.

Le marché des smartphones pliables semble vouloir connaître une gigantesque expansion en 2022. Alors que la catégorie est dominée depuis 2/3 ans par Samsung, dont les Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip sont plus ou moins les seuls modèles qui arrivent à subsister en Europe, de nouveaux acteurs frappent à la porte. Nous avons OPPO avec son Find N, ou encore Vivo avec son NEX Fold. Quant à Google… Le monstre remue toujours plus.

Un Google Pixel Fold au prix de 1400 dollars

Selon les sources de 9to5Google, Google aurait en effet un prix en tête… Il chercherait à ce que son prochain Pixel Fold, qui pourrait s’appeler le Pixel Notepad, coûte aux environs de 1400 dollars. Si on peut imaginer une annonce à 1399 dollars aux Etats-Unis, on pourrait ainsi déduire qu’il coûterait aux environs de 1499 euros une fois arrivé en France. Ou même 1399 euros, si le constructeur décidait de se focaliser sur notre belle région du monde et d’y être très agressif.

Sachant que le Google Pixel Fold est attendu comme un concurrent du Galaxy Z Fold 3, dont le prix de lancement était à 1799 dollars et qui est aujourd’hui trouvable aux environs de 1500 euros, le constructeur américain frapperait très fort. Reste à voir quel genre de sacrifices il serait prêt à mettre en œuvre pour atteindre ce prix plancher. Il y a fort à parier que ce serait en partie grâce à l’intégration du Google Tensor, son propre SoC que celui-ci serait atteint, mais on peut imaginer d’autres éléments.

Après tout, les rumeurs entourant le Google Pixel Fold le ferait intégrer les mêmes capteurs photo que le Pixel 5 en son temps, qui sont aujourd’hui plutôt dépassés. Là où la plupart des modèles premium intègrent 12 Go de RAM et 256 go de stockage de base, Google pourrait également décider d’aller sur une configuration plus modeste avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et pourquoi pas faire l’impasse de la caméra intégrée au format tablette. Bref, un tel prix ne se retrouvera pas sans quelques adaptations.