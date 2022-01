Google Pixel Fold : design, fiche technique, date, prix… Tout ce qu’il faut savoir

Le premier smartphone pliable de Google, baptisé par le web la Google Pixel Fold, est attendu au tournant. Mais que sait-on déjà de celui-ci, que ce soit en termes de design ou de fiche technique ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur le futur smartphone Google.

2022 sera l’année des smartphones pliables. Après être resté un temps seul sur le terrain, Samsung et son Galaxy Fold voient arriver de nombreux concurrents à l’horizon. Oppo avec son Find N, Vivo avec son NEX Fold, Motorola et son nouveau RAZR… Il y a de quoi faire. Mais qu’en est-il du créateur d’Android lui-même, Google ? Ses derniers Pixel 6 et Pixel 6 Pro font un carton à l’international, et Android 12L se prépare à faciliter l’aspect logiciel de tous les prochains smartphones… Y compris le sien ? Le Google Pixel Fold est attendu au tournant, mais le constructeur semble ne pas savoir sur quel pied danser. Ce qui ne veut pas dire que nous n’avons pas quelques informations le concernant : voici tout ce que vous devez savoir sur le futur Google Pixel Fold.

Le design du Pixel Fold : les valeurs sûres

En étant le numéro 1 du marché des téléphones pliables, Samsung a tout simplement créé ses règles. Peut-être que dans une réalité alternative où Huawei ne se serait pas pris Donald Trump dans les dents, le Mate Fold aurait mené la danse, certes. Mais aujourd’hui, c’est indéniable : lorsque l’on parle de smartphone pliable, on pense soit au Galaxy Fold soit au Galaxy Flip. Chez Google, si l’on en croit les brevets déposés par la marque, c’est du côté du Galaxy Fold que l’on se tournerait. Une nouvelle fuite nous a cependant montré que le format « smartphone » de cet appareil serait plus proche de la tradition, et éviterait ainsi le ratio très élancé et longiligne de son rival.

Concept réalisé par LetsGoDigital

Aussi, une fois refermé, le smartphone serait bien un smartphone somme toute assez classique, bien qu’un peu épais. Et une fois déplié, on profiterait d’un écran de forme très carré, à l’image de l’OPPO Find N donc, qui n’a pas de grandes différences entre une orientation portrait et une orientation paysage. Mais qui sait, Google changera peut-être encore une fois d’avis, lui qui semblait prêt à lancer son appareil fin 2021 avant d’abandonner toutes ses commandes de composants. Nous n’avons pas non plus eu vent d’un smartphone pliable qui reprendrait le concept du Galaxy Flip, soit un smartphone classique qui se replie en un petit format. Malgré tout, ce n’est pas non plus une possibilité à écarter : il est possible que deux appareils « Fold » soient prévus par Google après tout.

La fiche technique du Pixel Fold : pour un Tensor de plus

La dernière fuite concernant le Pixel Fold était un listing sur le benchmark Geekbench, qui le faisait avoir la même puce Tensor développée maison par Google que ses derniers Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il serait plus qu’étonnant que le constructeur n’utilise pas sa propre puce dans un futur Pixel Fold, pour une raison simple : un appareil de la sorte est un porte-étendard pour une marque. Si Google osait ne pas utiliser son SoC Tensor, et lui préférer plutôt un Snapdragon 8 Gen 1 pour ne citer que lui, ce serait quelque part un aveu d’échec de la part du géant. Aussi, sa fiche technique présumée irait dans ce sens :

Ecran interne : 7.6 pouces LTPO Oled 120Hz en provenance de Samsung

Ecran externe : encore inconnu

SoC : Google Tensor

RAM : 12 Go LPDDR5

Capteurs photo arrières : 12 Mégapixels IMX363 + 12 Mégapixels IMX386 ultra grand-angle

Capteur photo avant : 8 mégapixels IMX355

Et oui, c’est la plus grande déception des fuites concernant le Pixel Fold jusque là. Plutôt que d’utiliser les nouveaux capteurs photo de la gamme Pixel 6, à savoir un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, la rumeur veut que le Pixel Fold reste sur la même configuration que le Pixel 5 en son temps. Des capteurs qui ont certes fait leur preuve, surtout couplés aux améliorations logicielles dont est capable Google, mais qui sont aujourd’hui largement dépassés.

Cela s’expliquerait, comme pour ses compagnons dans l’univers des smartphones pliables, par la place prise par de tels capteurs à l’arrière. Les pliables devant faire attention à leur épaisseur, les équiper des tous derniers capteurs photo à la mode dans le milieu mobile est forcément plus difficile à faire que sur un smartphone classique. Mais rien n’est encore joué de ce côté-là, et Google est peut-être revenu en arrière sur ce point depuis lors.

Le logiciel du Pixel Fold : un Android influencé par Samsung

Evidemment, le Google Pixel Fold aura le droit à Android dans une version épurée, comme tous les smartphones Pixel jusque là. On imagine qu’Android 13 serait vite disponible pour le Pixel Fold, voire déployé au moment de sa sortie. Mais d’ici là, on peut déjà voir les plans de Google en matière de smartphones pliables en observant Android 12L, la version actuelle du système d’exploitation dédiée exclusivement aux appareils avec un écran transformable.

Le moins que l’on puisse dire de cette version est qu’elle est largement influencée par les travaux de Samsung sur OneUI. Et ce n’est pas étonnant : les deux marques vont bien souvent de pairs lorsqu’il s’agit de faire évoluer l’OS mobile, et le constructeur coréen a tracé la voie pour les appareils de cette catégorie. Au programme donc, tout ce qu’il faut pour que les applications puissent profiter de cette large diagonale d’écran, dont notamment le fait d’afficher le menu sur la partie gauche de l’appareil et les informations sur la partie droite.

Côté multitâche, on retrouve là encore un comportement similaire. Cependant, Google oblige, l’interface nous fait principalement penser à Chrome OS. Vous pourriez en effet laisser affiché un launcher en bas de l’écran avec vos icônes principales et les faire glisser sur les zones de l’écran pour activer le multitâche, en posant par exemple Chrome à gauche et YouTube à droite.

Les applications qui ne sont pas tout à fait compatibles pour le moment avec les écrans larges de la sorte pourront profiter d’un mode de compatibilité étendu. Du moins en attendant que les développeurs se motivent à adopter ces nouveaux formats. Rien ne dit cependant qu’à l’image de One UI, Android 12L laisse la possibilité de « forcer » un mode plein écran. Google semble surtout vouloir pousser les développeurs à mettre à jour leurs applications, par le biais de nombreux API et guides simples à utiliser.

Date de sortie et prix du Google Pixel Fold

Pour la date de sortie du Pixel Fold, rappelons les faits. Au cours de l’année 2021, alors que les esprits se tournaient vers les futurs Pixel 6 et Pixel 6 Pro, certains observateurs ont trouvé dans le code de développement d’Android la mention d’un appareil nommé « Passport », qui était selon toute vraisemblance le futur smartphone pliable de la marque. Les fuites se sont enchaînées au point que l’on attendait (avec impatience d’ailleurs) la présentation du smartphone lors de l’événement Pixel Fall Launch 2021, où on était officiellement dévoilé les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Et si les premières fuites faisaient état d’une sortie prévue « fin 2021 ou début 2022 », les dernières fuites parlaient plutôt d’une annulation pure et simple de l’appareil. Les commandes envoyées aux fabricants auraient été annulées.

Sauf qu’en ce début 2022, de nouvelles informations nous sont parvenus. L’équipe de 9to5Google a repéré une nouvelle mention « Pixel2022Foldable » dans le code d’Android, et un nouveau nom de code de développement avec « Pipit ». Cependant, rien n’est tout à fait joué. En tant que constructeur, Google travaille sur de nombreux projets à la fois et nous ne voyons sortir qu’une infime partie de ceux-ci. Reste deux dates importantes. Tout d’abord, la Google I/O 2022, qui devrait se dérouler au cours du mois de mai. C’est lors de cette conférence que le développeur dévoile ses projets les plus lointains, et tout ce qu’il faut pour ses développeurs. A cette date, nous découvrirons Android 13… Et pourquoi pas un nouveau produit avec le Pixel Fold ?

Concept réalisé par LetsGoDigital

Si la question d’un nouveau produit annoncé à la Google I/O 2022 est soulevée, malgré le fait que la conférence est rarement le théâtre d’une telle nouvelle, c’est parce que le développement d’Android 12L est censé s’achever au mois d’avril 2022. Le timing semble donc assez bon pour dévoiler le Pixel Fold, quitte à ne pas le sortir immédiatement. C’est donc avec les doigts croisés que nous attendons avril 2022, ou la Google I/O 2022 pour en avoir le cœur net. Autrement, il faudra certainement attendre un nouveau Pixel Launch à l’automne 2022.

Quant au prix de l’appareil, il est pour l’instant totalement inconnu. Cependant, on peut facilement imaginer Google tenter de se placer en dessous de celui du Samsung Galaxy Fold 3, aujourd’hui vendu à 1799€. Le raisonnement est simple : ses derniers smartphones, dont les Google Pixel 6 et 6 Pro, se sont toujours placés légèrement en dessous de leur concurrence, à 100/200€ près. Aussi, pour marquer le coup, il n’est pas difficile d’imaginer que Google chercherait à atteindre le prix de 1599€. Mais là encore, ce ne sont que des supputations.