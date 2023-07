Le Google Pixel Fold est (bien trop) facile à casser : le smartphone pliable cède à la pression

Le youtubeur américain JerryRigEverything a « testé » le Google Pixel Fold et l’a détruit bien trop facilement : une véritable inquiétude pour un smartphone affichant un tel prix.

Après le test de Ron Amadeo qui avait cassé son Pixel Fold en à peine 4 jours avec une utilisation normale – pour ne pas dire qu’il l’avait juste plié quelques fois – c’est au tour de JerryRigEverything de détruire le smartphone pliable.

Le youtubeur spécialisé dans les tests de solidité (et donc de destruction d’objets) pensait alors mettre à l’essai « la charnière la plus solide » du marché… On vous laisse découvrir.

Une charnière solide… et c’est bien la seule

On vous passe les tests au cutter sur l’écran pour passer directement à la partie importante du test : le smartphone se plie-t-il dans tous les sens ?

Si la réponse est bien évidemment « non », les marques qui conçoivent ce type d’appareils réfléchissent tout de même à cette problématique pour que le smartphone se casse le plus tard possible.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le Pixel Fold ne tient pas longtemps. Une simple pression dans l’autre sens suffit à rendre le smartphone de Google inutilisable. Il faut toutefois souligner 2 bons points :

Ce n’est pas la charnière qui a cédé (mais tout le reste du smartphone…),

(mais tout le reste du smartphone…), Le Pixel Fold a résisté à la poussière (si vous remontez un peu dans la vidéo). Ce point était précisément ce qui avait détruit le smartphone pliable de Ron Amadeo.

Un problème évident, mais plus important qu’ailleurs

Alors évidemment, vous pourriez rétorquer qu’il ne s’agit pas d’un usage classique du smartphone, mais force est de constater que la concurrence fait mieux sur ce point.

À titre d’exemple, voici le même test réalisé sur le Samsung Z Flip 4 :

On peut entendre des bruits de craquements – indiquant qu’il y a manifestement de la casse en interne – mais rien n’est visible à l’extérieur et le smartphone continue de fonctionner comme si de rien n’était. Le même constat peut être fait pour l’OPPO Find N, le Z Flip 3 ou encore la tablette pliable de Microsoft Duo 2… À 1899€, cette fragilité face aux tests de durabilité a de quoi inquiéter.