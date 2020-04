Google Pixel Buds 2 : une rupture de stock seulement 24h après leur sortie

Annoncés l’an dernier, les écouteurs sans fil true wireless de Google, les Pixel Buds nouvelle génération, viennent de sortir aux USA. Premières impressions sur ces concurrents des AirPod d’Apple.

Les écouteurs true wireless sont particulièrement à la mode et tous les grands noms de la technologie s’y sont mis notamment avec Apple et ses AirPod ou bien encore Sony et ses WF-1000XM3, tous deux considérés comme une référence. Le géant des moteurs de recherche avait déjà lancé sa première génération de Pixel Buds mais ceux-ci souffraient de défauts et n’avait jamais vraiment réussi à convaincre. L’entreprise de Mountain View revient avec une nouvelle version corrigeant les soucis des premiers modèles. Ils viennent d’être lancés aux États-Unis et certains de nos confrères américains ont pu les tester. Description du produit et premières impressions sur ces écouteurs sans fil true wireless.

Les Google Pixel Buds 2 lancés aux USA

C’est lors de la conférence Google I/O de 2019 que le géant américain avait présenté la nouvelle mouture de ses écouteurs true wireless. Six mois plus tard, la firme américaine lance donc son nouveau produit dans une certaine discrétion. Il ne s’agit pas en réalité d’une nouvelle génération mais bel et bien d’un nouveau produit assez différent. Les Google Pixel Buds édition 2020 n’ont, cette fois, aucun fil et sont totalement true wireless. Quatre coloris sont disponibles. Outre les classiques et élégants blancs ou noirs, ont retrouve aussi deux modèles plus colorés, l’un orange et un autre tirant sur le vert pâle.

Les Google Pixel Buds de 2020 corrigent certains défauts d’ergonomie de la première génération et offrent une meilleure qualité dans les environnements bruyants. Des micros intégrés dans les écouteurs permettent notamment d’ajuster automatiquement le volume selon le bruit environnant. Bien évidemment, les écouteurs intègrent Google Assistant qu’il est possible d’activer par la voix. Il faut compter 179 dollars pour se les procurer mais ne sont disponibles, pour le moment, qu’aux États-Unis. Aucune date de sortie n’a été avancée pour l’Europe et la France.

De premières impressions plutôt favorables

Alors que la version des Google Pixel Buds lancée l’an dernier avait été assez décriée, la version 2020 semble plaire nettement davantage à nos confrères américains qui ont pu les tester. La plupart de nos confrères saluent le résultat visuel plutôt réussi tant des écouteurs que leur étui ainsi que le confort lors de l’usage même si certains soulignent qu’ils peuvent générer une certaine gêne lors d’une utilisation prolongée pour certaines personnes.

Au niveau sonore les Pixel Buds 2 semblent convaincants même si certains de nos confrères regrettent un manque de basse. Des performances audio globalement positives malgré le fait que le système de réduction de bruit ne serait pas aussi idéal que présenté. Des premières impressions encourageantes donc mais cela ne sera peut-être pas suffisant pour s’imposer dans cette rude concurrence aux écouteurs true wireless.

Une rupture de stock en 24h

À peine un jour après leur sortie, les écouteurs sont déjà en rupture de stock aux USA. Les prochaines disponibilités sont estimées pour la fin du mois de mai.

