Pixel 8 Pro : les smartphones Google misent tout sur l’IA pour le meilleur comme pour le pire

Google a annoncé ses futurs smartphones, le Pixel 8 et sa version pro. Au rendez-vous, de grandes nouveautés stupéfiantes axées sur l’intelligence artificielle qui amènent un lot de points positifs mais aussi certains aspects négatifs.

Alors que l’iPhone 15 continue d’agiter les foules, c’est bien Google qui lors d’une Keynote a présenté son prochain smartphone : le Pixel 8 et sa version Pro. Et pour réellement concurrencer Apple, la firme de Mountain View a décidé de tout miser sur l’IA notamment pour son module photo/vidéo.

Que faut-il retenir de ces nouvelles fonctionnalités ? N’y a-t-il que du positif (*spoiler* : non).

Pixel 8 et 8 Pro : des performances photos et vidéos de haute volée

Très rapidement, les Pixel 8 possèderont des capteurs photos / vidéos de très bonnes qualités :

Écrans non incurvés de 6,2 pouces et 6,7 pour le Pro,

de 6,2 pouces et 6,7 pour le Pro, Un taux de rafraichissement de 120 Hz pour le Pixel 8 et de 120 Hz adaptatifs pour la version pro.

pour le Pixel 8 et de 120 Hz adaptatifs pour la version pro. Un capteur principal de 50 Mpx pour les deux, un ultra-grand angle de 12 Mpx pour la version classique et de 48 Mpx pour le modèle Pro,

pour les deux, un ultra-grand angle de 12 Mpx pour la version classique et de 48 Mpx pour le modèle Pro, Un zoom x5 pour le Pixel 8 Pro.

Mais à la rigueur, une fois que l’on a précisé cela, on a à la fois tout et rien dit : le plus important est bien évidemment l’utilisation de l’intelligence artificielle au sein du smartphone et en particulier sur l’aspect photo / vidéo.

« Cheeeese »

L’arrivée de l’IA partout dans vos photos et vidéos…

Il existe trois nouvelles fonctionnalités de l’IA sur le Pixel 8 Pro :

Best Take : imaginez vous avec vos amis. Vous êtes tous ensemble et décidez de prendre une photo de groupe, tout le monde est heureux, regarde l’objectif sauf une personne dans le fond. Vous prenez une autre photo et cette fois-ci, elle regarde au bon endroit, mais une autre a raté son sourire… Grâce à Best Take, l’IA analysera la photo et vous proposera un montage pour vous permettre de regrouper les visages les plus réussis sur une seule photo.

: imaginez vous avec vos amis. Vous êtes tous ensemble et décidez de prendre une photo de groupe, tout le monde est heureux, regarde l’objectif sauf une personne dans le fond. Vous prenez une autre photo et cette fois-ci, elle regarde au bon endroit, mais une autre a raté son sourire… Grâce à Best Take, l’IA analysera la photo et vous proposera un montage pour vous permettre de regrouper les visages les plus réussis sur une seule photo. Magic Editor : il fonctionne autant pour la photo que pour la vidéo. Vous pourrez filmer dans des endroits sombres et retoucher la luminosité pour faire en sorte que l’image ne soit pas si ténébreuse. Vous pourrez également supprimer des objets qui gâchent vos photos (ou des personnes, on dit ça comme ça hein).

: il fonctionne autant pour la photo que pour la vidéo. Vous pourrez filmer dans des endroits sombres et retoucher la luminosité pour faire en sorte que l’image ne soit pas si ténébreuse. Vous pourrez également supprimer des objets qui gâchent vos photos (ou des personnes, on dit ça comme ça hein). Audio Magic Eraser : pour les vidéos, vous pourrez utiliser l’intelligence artificielle afin de supprimer les bruits parasites. On pense notamment au vent, aux bruits de foules, aux enfants qui crient, etc.

Ça casse un peu la magie du moment, mais ça évite les photos moches…

… mais aussi dans votre portefeuille

Théoriquement, on pourra demander à l’IA de créer des fonds d’images pour transformer nos photos, mais on ne pourra pas lui demander précisément ce que l’on veut : « comment l’IA décidera du fond à choisir ? ».

Cette interrogation ne serait rien si elles ne s’accompagnaient pas d’une hausse de 100 € pour Pixel 8 par rapport au 7 qui atteint désormais les 799€ et de 200 € pour le 8 Pro qui dépasse maintenant la barre symbolique des 1000 €… (1099€).

Il convient également de souligner la communication volontairement floue de la marque lorsqu’elle annonce « 7 ans de mises à jour » qui sur le papier pourrait être une bonne nouvelle et signifierait que votre smartphone ne sera pas obsolète au bout de 2 ans, mais n’en dit pas vraiment plus sur le contenu des mises à jour ou leur nombre…

En résumé, si les promesses de l’IA semblent alléchantes, le prix et la communication de la marque pourraient en freiner plus d’un.