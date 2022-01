Google Pixel 6a : vers une présentation officielle à la Google I/O 2022

En mai, fais ce qu’il te plaît. Pour le GAFA, c’est le moment d’organiser sa conférence annuelle Google I/O dédiée aux développeurs. Et d’après quelques fuites, ce mois pourrait marquer l’officialisation du Google Pixel 6a, le prochain smartphone milieu de gamme de la firme.

En octobre 2021, Google a lancé son nouveau fer de lance pour le marché des smartphones, la sixième version de la gamme Pixel. Un nom qui s’est fait une place au milieu des géants du secteur, et ce en partie grâce à l’efficacité de son traitement logiciel pour les photos. Cette itération marque un tournant pour la firme puisqu’elle a abandonné les puces Qualcomm au profit d’un SoC propriétaire : le Google Tensor. Une question se pose : sa version « A » plus abordable y aura-t-elle droit ? En outre, celle-ci cristallise des attentes plus intenses qu’à l’accoutumée pour sa gamme. La faute à son prédécesseur, le Pixel 5a, qui est sorti aux États-Unis ainsi qu’au Japon, mais pas en Europe !

Un horizon de sortie pour le Google Pixel 6a

L’année vient tout juste de commencer et Google subit des fuites d’informations sur plusieurs de ses petits projets. Pas de repos pour les GAFAM ! Après des leaks sur le futur smartphone pliable de la firme et d’autres à propos des nouveautés d’Android 13 « Tiramisu », c’est au tour du Google Pixel 6a de subir des regards indiscrets. Farouche, la bête n’a pas encore dévoilé tous ses secrets et notamment son prix. Néanmoins, grâce au journaliste et leaker Max Jambor, on connaît son placement sur l’agenda de Google. Selon un tweet de sa part posté le 22 janvier, il faut s’attendre à une présentation officielle en mai. Ce qui laisse à penser que celle-ci aura lieu pendant la conférence Google I/O qui a systématiquement lieu pendant ce mois. Résumons : la prochaine version de son OS, le Google Pixel Fold et le Google Pixel 6a sont dans le viseur, autant vous dire que cet évènement est attendu.

Bon, on ne connaît toujours pas le sacro-saint prix, mais on sait d’autres trucs ! Tout d’abord, des fuites moins récentes suggéraient que la puce Google Tensor des Pixel 6 et 6 Pro allait se retrouver dans le 6a. Pas de SoC moins cher et moins efficace cette fois. En outre, le module photo comporterait un objectif principal Sony IMX363 de 12,1 mégapixels, un ultra grand-angle Sony IMX386 de 12 mégapixels lui aussi et un capteur frontal de 8 mégapixels. Sur cet aspect, l’écart avec ses grands frères persiste. Même chose au niveau de l’écran : les fuites parlent d’un affichage de 6,2 pouces quand ceux du Pixel 6 et 6 Pro mesurent respectivement 6,4 et 6,7 pouces.

Pas de quoi être surpris pour le moment, sauf pour cette histoire de SoC. La présence de cette puce Google Tensor apporterait sans doute un gain de performances notable pour le Pixel 6a. Chouette, un smartphone milieu de gamme qui passerait un cap ! Cependant, on peut clairement s’attendre à une hausse de prix par rapport à ses prédécesseurs. D’ordinaire commercialisé aux alentours de 400€, on imagine aisément une centaine de plus sur l’addition. Dans ce cas de figure, acheter un Google Pixel a ne perdrait pas un peu de son intérêt ?