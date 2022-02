Les Google Pixel 6 ont explosé des records de vente en pleine pénurie

Google a trouvé ses champions avec les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Malgré la pénurie, les Google Pixel 6 ont explosé des records de vente ! De quoi solidifier la stratégie hardware du constructeur pour les années à venir.

Le chemin de Google pour devenir un constructeur de smartphones n’a pas été des plus aisés. A l’origine, sa gamme Nexus était faite en partenariat avec d’autres constructeurs, presque en marque blanche, et visait à développer des téléphones qui seraient particulièrement utiles aux développeurs. Et puis, particulièrement avec les Nexus S et Nexus 4, celle-ci est devenu très populaire auprès d’un public qui cherchait avant tout une expérience sans fioriture et mise à jour régulièrement. Avec la gamme Pixel, Google a passé un cap en devenant son propre constructeur, mais les téléphones n’ont pas toujours convaincu.

Les Pixel 6 brisent des records de vente pour Google

Qu’en est-il des derniers nés, les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ? Lors de son dernier bilan trimestriel, la firme Alphabet est revenu sur la situation. Et Sundar Pichai, le grand manitou de l’entreprise, a dévoilé que les Pixel 6 avaient brisé des records :

« Sur le quatrième trimestre, nous avons enregistré un nouveau record de vente trimestriel pour la gamme Pixel. Tout cela dans un environnement difficile pour la chaîne de production. Les retours de nos consommateurs et de nos partenaires télécoms sur nos Pixel 6 ont été incroyablement positifs. Et l’intelligence artificielle rend nos Pixel encore plus utiles… »

Car oui : les Google Pixel 6 ne se sont pas contentés de briser des records. Ils l’ont fait dans un contexte de pandémie, mais surtout de pénurie mondiale de composants. Tous les constructeurs l’affrontent, ce qui ralentit énormément la production des nouveaux produits high-tech. La situation n’est pas encore prête à s’arranger par ailleurs ; il va falloir rester patient si vous n’avez toujours pas réussi à trouver votre PS5.

Si les Google Pixel 6 ont réussi à devenir des favoris sur le marché des smartphones, cela n’augure que du bon pour la suite pour l’entreprise, aussi bien en tant que constructeur qu’en tant que créateur de la puce Google Tensor introduite pour l’occasion. On espère que dans ce contexte, la marque se sentira revigorée et tentera bien de sortir son Pixel Fold cette année. A minima, on est toujours plus curieux de voir ce à quoi ressembleront les Pixel 7, qui devront naturellement prendre la suite de leurs prédécesseurs à succès.