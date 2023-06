Identifier les gens de dos : l’IA de Google Photos n’y va pas avec le dos de la cuillère

Déjà capable d’identifier des personnes de face, l’application Google Photos peut désormais lier une identité à un corps de dos…

Google Photos est une des nombreuses applications disponibles pour… avoir accès à vos photos. L’application Google se différenciait notamment de la « Galerie » en permettant de trier ses images selon le lieu et de l’app « Mes fichiers » grâce à la création d’album thématique. D’autres applications émergent et proposent toutes plus ou moins les mêmes fonctionnalités, c’est pourquoi Google continue d’innover jusqu’à proposer une nouvelle fonctionnalité cachée : l’identification automatique de personne de dos.

L’IA toujours l’IA

La nouvelle vient d’Android Authority qui après avoir fait un tour dans un album dédié à une personne a vu que de nouvelles photos avaient fait leur apparition.

L’IA qui était déjà capable d’identifier les personnes de face peut aujourd’hui reconnaître les gens de dos. Pour ce faire, Google Photos ne sort pas les informations de nulle part et ne peut pas identifier une personne qu’elle n’a pas déjà analysée de face.

Concrètement, elle se sert d’éléments présents sur d’autres photos identifiées préalablement, regroupe les informations et propose une identification.

Crédit : Android Authority (Rita El Khoury).

Un système encore perfectible

La fonctionnalité n’a pas encore été présenté officiellement par Google et pour cause : elle n’est pas encore parfaite. Comme le rapporte Rita El Khoury, journaliste pour Android Authority, Google Photos a quelques soucis à identifier sur les gros plans de dos. Ainsi, sur une personne en amorce d’images avec seulement une moitié de tête et un morceau d’épaule : l’IA aurait des problèmes à identifier la personne.

Contrairement, à l’identification de face, l’IA n’assigne pas directement une personne mais vous propose une personne que vous pourrez changer par la suite en cas d’erreur.

Pour celles et ceux qui s’inquiètent de voir Google toujours plus fouiné dans leur vie privée : sachez que la fonctionnalité est désactivable dans les paramètres de l’application.