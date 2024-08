Bloquer des visages sur Google Photos : l’option pratique pour oublier les mauvais Souvenirs

Google vous permet enfin de bloquer certains visages dans la fonctionnalité Souvenirs de son application photos !

Si vous utilisez l’application Google Photos pour enregistrer vos images, vous avez sûrement déjà profité de l’option « Souvenirs » qui fait remonter à la surface des vieilles photos du passé. Problème ? La vie avance et certaines personnes qui en ont fait partie ne sont aujourd’hui celles avec qui l’on souhaite poursuivre (pour X ou Y raisons).

Dans certains cas, leur simple vue peut raviver de très mauvaises émotions et la fonctionnalité « Souvenirs » passe alors d’un clin d’œil sympathique sur le passé à une très mauvaise notification…

Google y a pensé et a ajouté une option pour trier les souvenirs que vous voulez bien faire resurgir.

Concrètement, Google Photos permet déjà d’identifier des visages. En effet, grâce à son IA, l’application photos est capable de repérer les visages similaires.

Il est ensuite possible de créer des dossiers et d’associer un visage à un nom dans l’application.

Si autrefois, cela servait avant tout à chercher des images avec une certaine personne, cette même section vous permettra de bloquer la personne ou de la voir moins souvent dans vos « Souvenirs ».

L’IA toujours plus présente chez Google

Avec cette nouvelle fonctionnalité, l’intelligence artificielle de Google pourra obtenir de nouvelles informations sur l’utilisateur : « untel ne veut plus voir untel ».

Certes, il serait possible de considérer qu’il ne s’agit pas d’une information cruciale, mais celle-ci vient s’ajouter à la longue liste de données récoltées par la firme de Mountain View.

Du côté utilisateur, l’IA de Google vous facilite la vie et pourra :

Et oui, derrière toutes ces fonctionnalités de « confort » grâce à l’IA, l’objectif est toujours le même : mieux cibler le public des marques pour envoyer des publicités toujours plus personnalisées. Bonne ou mauvaise nouvelle : on vous laisse juger.