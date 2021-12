Google : un OS dédié pour un appareil de réalité augmentée mystérieux

Google développe un système d’exploitation (ou OS) dédié à la réalité augmentée, qui devra propulser un nouvel appareil encore très mystérieux. C’est une offre d’emploi qui le révèle.

Ces derniers temps, on parle énormément de réalité virtuelle. Et c’est bien normal, puisque c’est la technologie qui évolue le plus rapidement sur le marché. Pas étonnant donc que Facebook se soit transformé en Meta, et vise à créer un Métavers complet autour de ses produits. Mais la sœur de cette technologie, la réalité augmentée, n’est pas oubliée pour autant : elle est simplement plus complexe à créer. Google semble cependant se préparer à une nouvelle révolution.

Un appareil Google dédié à la réalité augmentée

Sur LinkedIn, Mark Lucovsky a partagé la nouvelle : l’ancien responsable OS chez Oculus est désormais à la charge de l’équipe OS dédié à la réalité augmentée chez Google. Le monsieur ne sort pas de nul part, puisque comme le rappelle 9to5Google, il a également passé 16 ans chez Microsoft et a déjà travaillé pour Google au milieu des années 2000. Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement, ce sont les offres d’emploi que ce dernier a partagé en fêtant sa nouvelle position.

En recherche d’un software engineer pour la partie photo de son OS, Google précise en effet : « En faisant partie de cette équipe, vous serez en charge des logiciels photo pour un appareil de réalité augmentée innovant. » Les autres annonces mettent en avant les plans de Google de créer un système d’exploitation entièrement dédié à la réalité augmentée, qui serait partagé par plusieurs appareils sur le marché. Pensez à Android, mais pour la réalité augmentée plutôt que les smartphones et tablettes.

Pionnier de la réalité augmentée

Les acteurs majeurs de la réalité virtuelle sont désormais bien installés, et les produits comme le Meta Quest 3 à venir conquièrent lentement mais sûrement le grand public. Google a beau avoir essayé de suivre la tendance, notamment avec Daydream à l’époque, il n’a pas réussi à se faire une place par manque d’investissement et d’ambition. Mais il faut bien voir que la réalité augmentée est son cheval de bataille, son fer de lance pour les prochaines années.

C’est en effet la plateforme sur laquelle il a le plus l’opportunité de montrer son savoir-faire. Google Lens sur nos smartphones en est le premier exemple : c’est un outil puissant, relié à son moteur de recherche, qui permet d’ancrer le réel dans le virtuel. Google Traduction devient de plus en plus puissant grâce à l’amélioration de ses modèles d’intelligence artificielle. Et ses expériences en réalité augmentée sur mobile explosent en popularité.

De la part du constructeur qui a créé les Google Glass, il n’est pas étonnant que l’effort se recentre sur la réalité augmentée pour lui. Et s’il réussit à créer un produit véritablement innovant dans cette catégorie, qui n’est plus un accessoire à un smartphone mais a bien son propre intérêt, il pourrait rapidement lui offrir des fonctionnalités innovantes déjà développées sur Android. La réalité augmentée a également le potentiel de convaincre le grand public plus rapidement, car c’est une technologie qui ne nous isole pas du monde qui nous entoure.

Reste donc le plus grand défi : créer un produit qui soit confortable, et qui ne ressemble pas à l’expérience ratée d’un ingénieur fou comme peut parfois l’être le Hololens de Microsoft. On attend aussi toujours de voir ce qu’Apple réussira à faire avec ses Apple Glass. Une chose reste sûre : c’est ce défi que les nouveaux ingénieurs de Google devront relever, et il est corsé. Mais si n’importe qui en est capable dans la Silicon Valley, c’est bien Google.