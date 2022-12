Google impose de nouvelles contraintes aux VPN

Les VPN permettant de naviguer sur Google Chrome doivent désormais se plier aux nouvelles contraintes imposées par la firme américaine. Les bloqueurs de publicités sont particulièrement visés et pourraient avoir du mal à s’adapter.

Google privilégie la sécurité de ses utilisateurs

Google a annoncé, le mois dernier, l’arrivée de Manifest V3, une série de nouvelles mises à jour pour son service Google Play. Ces changements, qui devraient commencer à pointer leur nez en janvier 2023, participent à la restructuration de l’écosystème Google Chrome et de ses extensions. Elles auront pour but d’améliorer la sécurité des utilisateurs, mais également de réguler la publicité et lutter contre la désinformation. Par conséquence, les éditeurs auront jusqu’à juin 2023 pour modifier leur logiciel, sans quoi ils pourraient bien cesser de fonctionner.

Google prétend surtout sévir contre les applications qui utilisent un VPN (Virtual Private Network) pour suivre les données des utilisateurs ou pour les rediriger vers des publicités. La « manipulation des annonces susceptibles d’affecter la monétisation des applications » sera strictement interdite.

Les VPN opérant sur Android seront les plus touchés, car c’est principalement là que Google souhaite contrôler les bloqueurs de publicités — sans pour autant les interdire — et s’assurer du respect de ses règles. Le géant américain ne veut autoriser aucun contenu nuisant au bon fonctionnement des réseaux, des serveurs et autres infrastructures.

Si vous voulez préserver votre anonymat sur Google, ne choisissez pas n’importe quel VPN.

L’inquiétude des éditeurs de VPN

Les éditeurs de VPN sont très inquiets car leurs solutions proposaient déjà, pour la plupart, ce type de fonctionnalités. En effet, elles enrichissaient leur offre et permettaient de vendre le VPN à un prix plus élevé.

Pour ces éditeurs, la crainte serait que Google Chrome bloque aussi les VPN qui utilisent un service pour filtrer le trafic localement sur l’appareil. Reda Labdaoui travaille chez Blokada, un célèbre logiciel de VPN et pour lui, sa société ne viole aucune des règles imposées par Google relatives à la sécurité des utilisateurs. Il pense néanmoins que tous les VPN ne seront pas épargnés.

DuckDuckGo par exemple, dispose d’un service VPN qui pourrait être concerné par ces restrictions. Pour le moment, le moteur de recherche américain analyse la nouvelle règlementation et évalue quels sont les risques pour son VPN. D’autres logiciels, comme AdGuard, prévoient déjà de nouvelles mises à jour pour « survivre » à Manifest V3.

Les services de VPN sur Android devront également s’adapter à deux autres limitations :