Vous ne ferez plus jamais cette erreur grâce à la nouvelle mise à jour du Play Store de Google

On a tous sur notre smartphone cette application qu’on a installée par curiosité, mais qu’on a complètement oublié de lancer pour l’essayer. Google a décidé de vous faciliter la tâche pour éviter cette situation, et veut rendre son Play Store plus pratique que jamais.

Depuis cet été, Google multiplie les annonces, et travaille à modifier en profondeur son célèbre Play Store. Ces évolutions en profondeur incluent de nouvelles façons de gérer ces applications, mais semblent également se préparer à d’éventuels ajustements liés à des contraintes réglementaires. Dernière nouveauté en date : un gestionnaire d’applications plus intuitif.

Google met en avant les applications que vous n’avez jamais utilisé

Google a donc décidé de faire évoluer son gestionnaire d’applications, qui facilite notamment la gestion des applications installées mais pas encore ouvertes. Encore en test, cette mise à jour devrait faire gagner du temps à tous ceux qui sont du genre à céder à la tentation lorsque Google leur propose de nombreuses nouvelles applications.

Désormais, une fenêtre en bas de l’écran affiche le nombre d’applications installées mais jamais lancées, avec un badge rouge distinctif. Grâce à cette fenêtre, il est possible de jeter un oeil sur les applications concernées, mais également de les ouvrir ou de les gérer plus facilement.

Derrière cette mise à jour, l’objectif est simple : faciliter la gestion de toutes les applications installées, en particulier pour tous les utilisateurs qui ont besoin de télécharger énormément d’applications.

Vous n’aurez plus besoin de jouer les enquêteurs pour retrouver cette app que vous avez installé sans jamais la lancer.

Un Play Store en pleine mutation

Cette nouveauté s’inscrit dans un cadre plus global. Google a récemment indiqué vouloir ajouter des fonctionnalités pour améliorer son Play Store. Au programme, on devrait retrouver des FAQ générées par l’IA, un système de recherche plus poussé, ainsi que des espaces dédiés à certains types d’applications.

Google a également lancé un espace Collections que l’on pourrait bien retrouver d’ici quelques mois en France. Cet espace est destiné à mettre en avant du contenu issu de vos propres applications. On y retrouve de nombreuses suggestions de streaming, de musique, de shopping ou encore d’applications.

Avec l’espace Collections, Google veut faire du Play Store plus qu’un simple magasin d’app.

Tout n’est pourtant pas rose pour le Play Store

Malgré ces changements bienvenus, tout n’est pas rose. Google doit faire face à des contraintes réglementaires de plus en plus rudes qui pourraient mettre à mal le Play Store.

L’Europe a, en effet, pointé du doigt la position de quasi monopole de Google pour la distribution d’applications sur Android. Elle veut ainsi que Google autorise l’installation de plateformes concurrentes au Google Play Store.

Pour l’heure, Google est parvenu à obtenir un répit supplémentaire, et ne sera pas obligé de se plier à cette demande au 1er novembre. Néanmoins, nul doute que les temps sont en train de changer, et Google semble s’y préparer pour rester l’option numéro 1.