Google Messages : ces deux nouvelles fonctionnalités pourraient bien vous faire quitter WhatsApp

L’appli Google Messages va se refaire une beauté avec de nouvelles fonctionnalités (très) proches de ce que propose actuellement WhatsApp.

On le sait, la concurrence est rude entre les différentes applications de messagerie instantanée. Et pour survivre, il est crucial d’apporter régulièrement des nouveautés : quitte à copier ses petits camarades. Ce que Google Messages fait à merveille avec les fonctionnalités de sa prochaine mise à jour. Faisons donc un point complet sur ce qui nous attend.

Le fond d’écran et le profil personnalisables débarquent enfin sur Google Messages

En premier lieu, la messagerie instantanée de Google compte bien se donner une image un peu plus « funny » grâce à l’introduction des fonds d’écran personnalisables. Cette nouvelle fonctionnalité nous permettra ainsi de modifier les couleurs de l’appli à notre guise.

Les premières rumeurs du canal Telegram GappsLeaks parlent également d’un nouveau système de fond d’écran qui s’adapterait aux thèmes des couleurs dynamiques sur Android. On a hâte de découvrir ça.

Comme on le dit si bien, les goûts et les couleurs… (© GappsLeaks)

En parallèle de cela, on sait que Google Messages va faire des efforts au niveau du profil. Et pour cause : d’après le twittos @AssembleDebug, on pourra désormais le personnaliser avec une photo, une brève description et un numéro de téléphone. Il faut l’avouer : cela fera tout de suite plus « pro » lors de vos futures conversations avec des collègues de travail.

À l’heure actuelle, ces premières informations sur la prochaine mise à jour de l’appli sont à prendre avec des pincettes car elles n’ont pas encore été confirmées par Google. On estime d’ailleurs qu’elles sont toujours en phase de test, mais ces premiers aperçus nous laissent penser que leur développement est à un stade relativement avancé et qu’elles pourraient être incluses très prochainement. Comme c’était déjà le cas en 2022, avec son affichage des réactions iMessage. En attendant, on se tient aux aguets.

Profiles in Google Messages seems to be coming soon



The Profile Sharing option is now called Profile Discovery. The settings are wrapped inside a webview where you can turn on/off profile discovery, change name and profile picture.#Google #Android #GoogleMessages pic.twitter.com/sEeF8aDfFN — AssembleDebug (@AssembleDebug) November 14, 2023

Les applis Google font le plein de nouveautés en cette fin d’année

Cela ne vous a sans doute pas échappé : Google met le paquet sur les nouveautés en ce moment. Et l’entreprise américaine compte bien terminer 2023 sur une note positive après les hauts et les bas qu’elle a connus au fil de l’année. À l’image de ce fameux « méga procès » qui pourrait mettre son avenir en péril.

Tout n’a donc pas été rose pour la société de la Silicon Valley ces derniers temps. Il faut dire qu’entre son application de recherche qui contiendrait des virus et Google Messages qui serait « dangereuse » pour les smartphones Samsung, elle va devoir redoubler d’efforts pour regagner la confiance des utilisateurs.