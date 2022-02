Google Message va enfin afficher les réactions iMessage

Miracle ! D’après le média Droid-life, la dernière version bêta de Google Message traduit les réactions d’iMessage en réactions d’emojis Android au lieu de les afficher sous forme de texte dans un chat supplémentaire. C’est bête, mais l’expérience utilisateur en ressort grandie.

Pour ceux au fond de la classe, iMessage est l’application exclusive d’Apple qui mêle messagerie instantanée et envoi de SMS. Et vous l’aurez deviné, Google Message correspond à l’alternative de la firme rivale. Néanmoins, celle-ci fonctionne sur les deux systèmes d’exploitation. Le problème étant que si deux interlocuteurs n’utilisent pas la même pour discuter, l’expérience se trouve appauvrie.

En effet, les deux ne montrent pas une compatibilité exemplaire. Lorsqu’un utilisateur d’iMessage parle à une personne sur Android, les bulles de texte de cette dernière apparaissent en vert et non pas en bleu. Cela signifie que les fonctionnalités de l’application sont limitées, car Apple différencie les iMessages de ceux envoyés depuis un Android via les protocoles SMS, MMS et RCS. Par conséquent, impossible de voir si l’autre personne est en train d’écrire ou si elle a lu votre dernier message par exemple. On peut d’ailleurs supposer que ces petits soucis motivent régulièrement des transitions d’Android à iOS.

Un pas dans la bonne direction

Pour le moment, lorsqu’un utilisateur d’iMessage se sert d’une réaction, celui de Google Message voit un drôle de message en supplément comme « a aimé ceci [chat]» ou « questionne ceci [chat]». Chose assez agaçante, car il s’agit d’une traduction vraiment peu intuitive. Pensez donc à votre grand-mère qui a déjà du mal à utiliser un smartphone et qui se retrouve plongée dans l’incompréhension à cause de cela. Il faut faire quelque chose ! Mais d’après un article de Droid-life publié hier, paraît-il que nous sommes sauvés. La bêta de Google Message intègrerait enfin une retranscription des réactions iMessage en emoji. Quant à son ajout sur la version normale, il ne devrait par tarder.

Petit bémol cependant, la traduction des réactions iMessage sous forme de bulle ne demeure pas exact. Par exemple, le « ha ha » devient l’emoji visage qui pleure de rire, le « ? » se transforme en l’emoji du visage qui réfléchit et le cœur passe à l’emoji du visage avec des yeux en forme de cœurs. Précisons que malgré ce progrès, les utilisateurs Android ne peuvent toujours pas réagir aux chats de ceux sur iMessage. Si vous souhaitez profiter de cette immense avancée dès maintenant, l’accès à la bêta de Google Message ne nécessite qu’une petite inscription. Une option nommée « Afficher les réactions iPhone sous forme d’emoji » devrait se trouver dans les paramètres de l’application. À moins que vous n’ayez pas que ça à faire et que vous optez pour Messenger ou WhatsApp… pourquoi s’embêter ?