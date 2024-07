Utilisez Google Maps pour faciliter votre départ en vacances avec cette nouvelle option

Google Maps est aujourd’hui l’un des GPS les plus utilisés et à l’heure où de nombreux utilisateurs vont partir sur l’autoroute des vacances, l’application travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité idéale pour les grands départs.

Depuis sa fusion avec Waze, Google Maps ne cesse d’ajouter des nouvelles fonctionnalités allant de la simple correction de bug au partage des Waze Beacons pour ne pas perdre la connexion dans les tunnels : les deux applications semblent aujourd’hui très intriquées.

Toutefois, l’application phare de Google arrive encore à innover seule de son côté et c’est précisément le cas de cette nouvelle fonctionnalité qui devrait plaire à tous les vacanciers qui ont l’habitude de partir avec un petit convoi.

Organisé un convoi simplement sur Google Maps

L’information doit être prise avec des pincettes, car selon igilta et le leaker @xleaks7 (David Kowalski), celle-ci ne serait pas près de sortir et serait pour l’instant encore en travaux.

Le concept est simple, grâce à une notification, vous pourrez mutualiser votre trajet et profiter des mêmes informations que le « Chef de file ». L’application calculera également les trajets les plus optimisés pour croiser la route des personnes faisant partie du convoi.

En somme, il s’agirait là d’une fonctionnalité idéale pour les vacanciers, car celle-ci permettrait de ne plus perdre vos proches de vue durant les longs trajets et de ne plus arriver séparément aux lieux de rendez-vous.

Une fonctionnalité de niche sur Google Maps

Alors bien sûr, cette fonctionnalité est très circonstancielle. Il existe donc de fortes chances qu’elle sorte et ne soit utilisée que par une poignée de personne.

À terme, il est également possible que cette option s’en aille un jour par manque d’utilisation comme la messagerie qui faisait autrefois parti de l’application GPS.

En tout cas quoi qu’il en soit, si cette fonctionnalité sortait : elle pourrait aider de nombreux vacanciers sur la route du soleil.