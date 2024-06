Pourquoi le trajet le plus rapide sur Google Maps pourrait vous faire perdre du temps ?

Google Maps, Waze et tous les autres GPS ont pour mission d’indiquer le chemin le plus court pour se rendre d’un point A à un point B, mais dans leur quête d’optimisation du temps de trajet, ces applications commettent parfois des erreurs qui vous retardent.

Vous est-il déjà arrivé de faire un long trajet et de voir votre application GPS vous conseiller (en cours de route) un autre trajet plus rapide que celui prévu initialement ? Si oui, vous avez peut-être été victime de l’« effet Waze ».

Rien de bien grave, mais il s’agit toutefois d’un véritable problème qui impacte à la fois les automobilistes et les villes. Focus.

C’est quoi « l’effet Waze » ?

Appelé ainsi parce qu’il a été surtout mis en avant sur l’application de GPS communautaire, « l’effet Waze » est en réalité présent sur bien d’autres GPS.

Concrètement, il s’agit d’un problème lié à la quête d’optimisation du temps de trajet. Pour mieux l’expliquer : prenons un exemple.

Vous partez de Paris pour les vacances et désirez vous rendre à Marseille. Votre GPS vous conseille alors de prendre l’autoroute, mais là, un léger bouchon pourrait vous faire perdre 4-5 minutes. Le GPS recalcule donc son itinéraire et vous oriente vers des routes de campagnes et des petits villages de 50 habitants grand maximum…

Et c’est là que se trouve le problème… En effectuant ce détour, l’application va orienter un grand nombre d’automobilistes sur des routes ou des villes qui ne sont pas étudiées pour accueillir autant de personnes.

Les usagers se retrouvent donc à attendre longuement à des intersections, des feux rouges, des ronds-points surchargés et à perdre finalement une dizaine de minutes, là où attendre dans les bouchons aurait finalement été plus rapide.

Un problème pour les automobilistes, mais aussi pour les villes

C’est par exemple le cas de la ville de Châlons-du-Maine en Mayenne qui a vu le nombre de véhicules utilisant ses routes être multipliés par 10 selon le maire de la ville (Ouest France). Cette augmentation du trafic a plusieurs incidences sur la vie des habitants :

Les routes se détériorent bien plus vite et des travaux bloquant l’accès à certaines zones sont plus fréquents.

et des travaux bloquant l’accès à certaines zones sont plus fréquents. La hausse du nombre d’accidents : les voitures, mais aussi les camions empruntent ces itinéraires bis pour contourner des péages et certaines routes ne sont manifestement pas faites pour que deux camions puissent se croiser. Il n’est donc pas rare de retrouver des camions sur le bas-côté.

: les voitures, mais aussi les camions empruntent ces itinéraires bis pour contourner des péages et certaines routes ne sont manifestement pas faites pour que deux camions puissent se croiser. Il n’est donc pas rare de retrouver des camions sur le bas-côté. La hausse des nuisances sonores : pour les riverains qui étaient jadis dans un coin isolé, cette augmentation du trafic routier s’accompagne aussi de nuisances sonores…

Quand la route n’a manifestement pas été étudiée pour que 2 camions se croisent

La plupart du temps, les maires installent des dos d’âne, réorganisent la circulation avec des sens interdit ou des sens uniques, rendant alors le passage par ces villes pénibles et plus longs : moins susceptible d’être recommandé par Google Maps ou Waze.