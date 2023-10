Google Maps : une des meilleures fonctionnalités s’en va, et c’est bien triste

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Google Maps : l’appli GPS vient de se séparer d’une fonctionnalité de navigation bien pratique…

Jusqu’ici, Google Maps faisait office de référence dans le secteur des assistants de navigation et d’aide à la conduite gratuits, bien que Waze lui faisait progressivement de l’ombre avant la fusion de deux géants du GPS sur mobile.

Mais cela pourrait bien changer, car l’application se sépare peu à peu de plusieurs options qui faisaient tout son succès. À l’image de cette fonctionnalité pour connaître l’état du trafic qui va bientôt disparaître. On vous explique tout.

L’évolution de Google Maps ne fait pas vraiment l’unanimité

Depuis quelque temps, l’application Google Maps semble de moins en moins donner satisfaction à ses utilisateurs, si l’on en croit les propos de nos confrères de tom’s guide. Et pour cause : on a pu constater de nos propres yeux qu’elle perdait de son identité, en tentant désespérément de copier le modèle de sa concurrente Apple Maps.

Résultat des courses : les habitués du GPS de Google se retrouvent perdus, en manque de repères sur cette appli remaniée. Sacré comble pour un assistant de navigation…

Un design méconnaissable



Entre les routes blanches et jaunes qui deviennent grises, les nouvelles couleurs des parcs et forêts et la typographie retravaillée des noms de rues, Google Maps nous propose avec cette mise à jour un véritable « Apple Plans du pauvre », bien loin des promesses de l’Immersive View présenté en mai 2022. Pas étonnant que certains utilisateurs de l’appli réclament un retour en arrière…

Il faut dire qu’elle comporte bon nombre de changements peu intuitifs au niveau de l’affichage, tels qu’une interface complètement redessinée et une toute nouvelle manipulation pour activer le mode « plein écran ». Bref, clairement pas l’idéal pour modifier son itinéraire au volant.

Mais la modification majeure apportée par cette mise à jour concerne surtout le code couleur qui permettait jusqu’ici de repérer les embouteillages en un coup d’œil. Il va désormais falloir faire sans, hélas.

Difficile de rester concentré sur la route depuis cette mise à jour Google Maps

Axes verts, oranges et rouges : Google Maps supprime son indicateur de trafic

Le meilleur allié des automobilistes pressés fait ses adieux

Voilà un changement que personne n’avait vu venir, et qui n’enchante sans doute pas grand monde. Google Maps va se séparer d’une fonctionnalité adorée par les utilisateurs, sans raison apparente.

En effet, il s’agissait d’un affichage interactif qui indiquait la fluidité des flux routiers en se basant sur un code couleur simple : vert pour une circulation normale, orange pour un trafic ralenti et rouge pour les voitures à l’arrêt.

Très utile pour repérer les embouteillages avant de planifier son itinéraire, ce système s’est peu à peu imposé parmi les options les plus populaires sur Google Maps. D’autant plus que cela lui permettait de créer automatiquement des plans de route qui prennent en compte les ralentissements pour arriver à destination le plus tôt possible.

Le choix est vite fait

Une disparition soudaine, mais peut-être pas définitive

Seulement voilà : l’appli vient de mettre fin à l’affichage des axes verts, synonymes de circulation fluide. Et ce, sans prévenir personne du changement, ce qui a fait jaser les internautes sur les réseaux sociaux.

À partir de maintenant, l’absence de couleur signifiera donc que la circulation est normale et qu’il ne faut a priori pas s’attendre à y rencontrer des embouteillages. Mais certains utilisateurs regrettent le fait que les voies les plus fluides ne soient plus mises en avant comme c’était le cas, ce qui s’avérait bien pratique pour changer de cap au dernier moment.

Quoi qu’il en soit, Google n’a pas encore expliqué les raisons de ce changement soudain sur son appli GPS. Les plus optimistes d’entre nous peuvent donc croiser les doigts pour qu’il ne s’agisse que d’une simple expérimentation, et que Google Maps rétablisse sa version de base au vu du tollé de nombreux utilisateurs.

Mais il ne faut pas tirer sur l’ambulance pour autant, car on sait très bien que l’appli de navigation fait tout son possible pour rendre son interface la plus ergonomique possible. Et cela passe notamment par le lancement de son assistant vocal sur Google Maps, afin de pouvoir commander l’appli sans avoir à lâcher les mains du volant, mais aussi par l’affichage des radars sous certaines conditions. Comme quoi, tout n’est pas à jeter.