Suivez vos proches sur Google Maps grâce à cette astuce méconnue

Google Maps a ajouté une fonctionnalité très pratique qui vous permettra de suivre vos proches sans acheter un AirTag ou télécharger une application dédiée.

Un ami rentre tard et seul d’une soirée et vous voulez vous assurer qu’il est bien arrivé à destination ? Si les utilisateurs d’iPhone peuvent profiter depuis l’iOS 15 d’un partage de localisation facile, les utilisateurs d’Android doivent passer par des applications externes… Zenly, Snapchat, et autres traceurs étaient des solutions envisageables, mais nécessitaient que chaque personne télécharge un logiciel exprès pour cette fonctionnalité.

Google Maps étant présent de base sur tous les smartphones Android, l’option de suivi devient ainsi beaucoup plus pratique.

Suivre ses amis sur Google Maps en quelques clics

Avant d’expliquer comment suivre vos amis ou votre famille, précisons tout de même que n’importe qui ne pourra pas vous suivre comme bon lui semble. Pour voir un de vos contacts sur la carte, il faudra que celui-ci ait accepté de partager sa position.

Pour partager votre position, il suffira :

De faire la dernière mise à jour,

D’ouvrir l’application,

De cliquer sur votre profil en haut à droite,

en haut à droite, De sélectionner « partage de position » ,

, De créer un « nouveau partage » et de le paramétrer (durée du partage, liste des personnes avec qui vous voulez partager votre position)

et de le paramétrer (durée du partage, liste des personnes avec qui vous voulez partager votre position) D’envoyer le lien de partage (par SMS, mail, Messenger, WhatsApp, etc.).

Une fois le lien réceptionné par l’autre personne, celle-ci vous verra alors sur son application.

La batterie restante de la personne est également affichée.

Un véritable manque enfin comblé

Google comble là un véritable retard par rapport à la concurrence. En effet, Apple présente cette même fonctionnalité depuis l’iOS 15, c’est-à-dire depuis juillet 2021 !

Avec cette fonctionnalité, Google compense une véritable lacune sur son GPS et permet enfin à ses utilisateurs de ne plus télécharger d’application exprès pour ce qui aurait dû être présent depuis bien longtemps sur Maps.