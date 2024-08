Les alertes radars de Waze arrivent enfin sur Google Maps

Google Maps et Waze fusionnent enfin réellement et s’échangeront des fonctionnalités très utiles dans une prochaine mise à jour.

Presque 2 ans après la fusion des deux applications au sein de Google, Google Maps et Waze vont enfin mettre en commun leurs meilleures fonctionnalités respectives. Après l’arrivée discrète des Waze Beacons sur le GPS phare de Google, ce sont bel et bien les radars et toutes les autres alertes de Waze qui arriveront sur Maps !

Google Maps : enfin le meilleur GPS ?

Comme annoncé sur le blog de Google, les alertes de Waze apparaitront désormais sur Google Maps ! Cela inclut donc les accidents, les routes abimées, les dos d’âne, mais aussi et surtout la présence de la police et de radars.

Mais ce n’est pas tout, car Google ajoute une autre fonctionnalité très pratique sur Maps : une aide pour trouver l’entrée voiture des immeubles.

Si vous vous êtes déjà rendu en voiture chez une personne qui habite dans un immeuble, celui-ci vous a sûrement déjà dit « Appelle-moi et je t’ouvrirai le parking » mais une fois sur place : impossible de trouver le fameux parking.

Dorénavant, Google Maps sera capable de connaître l’entrée du parking lié à un immeuble et de vous y orienter.

Waze gagne aussi de grosses améliorations !

Google Maps n’est pas la seule application à avoir gagné des fonctionnalités. En effet, Waze va également profiter de belles améliorations comme :

L’actualisation du trafic en temps réel : gros point fort de Google Maps depuis des années, Waze gagne enfin cette fonctionnalité grâce à son voisin de bureau.

: gros point fort de Google Maps depuis des années, Waze gagne enfin cette fonctionnalité grâce à son voisin de bureau. Un nouveau symbole de signalisation : un logo radar pourra être signalé plutôt que d’utiliser le logo de policier.

: un logo radar pourra être signalé plutôt que d’utiliser le logo de policier. Afficher l’application avec l’écran verrouillé : déjà possible sur Google Maps cette option vous permet de ne pas laisser votre téléphone ouvert sur toute la durée de votre trajet et d’économiser de la batterie.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, pas sûr que Google Maps remplace réellement Waze sur votre smartphone. Toutefois, il est toujours bon de voir une application faire des efforts et améliorer ses options pour les personnes qui l’utilisent.