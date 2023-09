Google Maps : afficher les radars, c’est possible, mais à une condition

Depuis maintenant quelques semaines, une rumeur circule concernant la détection de radar sur Google Maps. Cette fonctionnalité est-elle vraiment disponible sur l’application GPS ? Spoiler : oui et non.

Vous utilisez Google Maps et attendez avec impatience l’arrivée d’un détecteur de radars sur votre application ? Eh bien, sachez que la firme de Mountain View a bel et bien intégré cette fonctionnalité à son GPS.

Ne criez pas victoire trop vite, cette fonctionnalité est disponible partout… sauf en France (cocorico). Pourquoi ? On vous explique tout ici et on vous donne une alternative pour voir les radars légalement.

Pourquoi Google Maps ne signale pas les radars en France ?

Vous avez probablement vu ces images circuler sur internet :

Des radars signalés directement sur Google Maps : ça fait rêver.

Elles sont vraies, mais malheureusement… pas en France. En effet, les détecteurs de radars sont interdit par la loi dans l’Hexagone et c’est donc tout naturellement que cette nouvelle fonctionnalité s’est vue bloquée sur notre territoire…

Au mieux, vous pourrez afficher un limiteur et un compteur de vitesse, en accédant aux paramètres de navigation (après avoir lancé un trajet).

Dommage de n’avoir que ça sur Google Maps…

Voir les radars légalement en France : c’est possible.

Oui : une alternative légale et gratuite existe en France pour voir les radars. Il s’agit bien évidemment de Waze mais alors comment se fait-il que l’application de GPS communautaire passe entre les gouttes ?

Il existe en réalité 2 raisons qui autorisent Waze à signaler les radars :

La signalisation de zone : nativement, Waze ne détecte pas les radars. Il ne fait que signaler une zone de danger et ne pointe pas précisément l’emplacement du radar fixe.

: nativement, Waze ne détecte pas les radars. Il ne fait que signaler une zone de danger et ne pointe pas précisément l’emplacement du radar fixe. La communauté : toutefois, les radars fixes et mobiles sont bien souvent placés précisément sur la carte grâce (ou à cause, tout dépend de votre camp) à la communauté.

Waze en plein dans la zone grise

Les détecteurs de radars sont interdits en France, c’est-à-dire des appareils qui d’eux-mêmes sont capables d’identifier les radars. Waze se repose donc sur sa communauté pour défendre son application, car après tout, ce n’est pas l’application qui signale les boîtiers de la police, mais les utilisateurs.

Il convient également de mentionner que si les conducteurs sont au courant de la manipulation à faire pour signaler les radars, les force de l’ordre le sont également. Il n’est donc pas rare de voir des policiers utiliser l’application pour annuler le signalement d’un radar ou en créer des faux : c’est de bonne guerre.