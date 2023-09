Google Maps : les 3 gros problèmes de l’application GPS qui l’empêche d’être parfaite

Google Maps est une des applications GPS de référence. Toutefois, si l’on peut louer bien des qualités à cette application : certains défauts continuent de prospérer…

Vous utilisez Google Maps ou hésitez toujours avec d’autres applications GPS ? Après avoir défini quelle était la meilleure app entre Waze et Google Maps, nous vous proposons de parcourir les 3 défauts majeurs qui continuent d’exister sur le GPS de Google…

Pas de détection des radars sur Google Maps…

C’est le gros point faible de ce GPS : il n’indique pas les radars et s’est vu récemment interdire d’ajouter cette fonctionnalité… exclusivement en France.

De l’autre côté, l’application Waze continue d’offrir la possibilité à sa communauté de signaler l’emplacement de la police (ou d’accidents, etc.) et de proposer un service bien plus complet pour les automobilistes…

On pourrait alors penser que Google Maps se positionne alors plus pour d’autres moyens de déplacement comme la marche : mais comme nous allons le voir, même cet aspect n’est pas forcément maitrisé.

Une photo à 90 € qui aurait pu être évité sur Waze…

Des indications douteuses et parfois dangereuses

Nous avons pu le constater en allant au bureau : Maps tente parfois de nous faire passer par des endroits étranges, interdits et parfois dangereux… En effet, alors que l’application tentait de nous faire traverser le canal à un endroit où il n’y avait pas de pont…

Google a récemment fait une mise à jour et modifier son trajet. Plus de problème donc ? Eh bien, non car maintenant nous devons plus traverser un canal à la nage mais traverser une propriété privée : impossible d’accès et bloquée par des grilles : merci Google…

On aurait bien aimé prendre ce chemin plus rapide… Mais c’est impossible.

Ces problèmes sont généralement sans conséquences : un simple demi-tour suffit à régler ce défaut. Toutefois, aux États-Unis, un automobiliste en est malencontreusement mort…

Signalé depuis 2020, un vieux pont en ruine n’avait pas été pris en compte par l’application qui continuait de le conseiller sur ses trajets. L’automobiliste s’est alors engagé dessus en pleine nuit avant que celui-ci ne cède, plongeant et piégeant le conducteur dans la rivière…

« Nos filles demandent comment et pourquoi leur papa est mort, et je n’arrive pas à trouver les mots qu’elles pourraient comprendre car, en tant qu’adulte, je n’arrive toujours pas à comprendre comment les responsables des indications GPS et du pont ont pu agir avec si peu de considération pour la vie humaine. » Alicia Paxson, épouse du défunt.

Une prise en compte des signalements lente… voire inexistante

Cet argument rejoint le problème mentionné au-dessus : Google ne prend que très peu en compte les signalements qui lui sont faits… Sans pour autant entrainer un destin funeste, ces erreurs conduisent tout de même à des dégâts matériels nombreux…

« Google Maps avait dit que ça passait… »

BFM rapportait par exemple en février dernier l’histoire de la ville de Villars-sur-Vars qui voyait des poids lourds venir en nombre sur ses routes pensant trouver un tunnel alors que celui-ci est fermé jusqu’en 2024. Cela conduit donc les conducteurs à utiliser des chemins imprévus et parfois à utiliser des routes de montagnes sur lesquels ils n’étaient pas supposés passer, engendrant ainsi :

Une détérioration prématurée de la route,

Des crevaisons de pneus,

Des blocages de véhicules,

Des routes obstruées.

Alors bien sûr, l’application GPS de Google possède de nombreux avantages, mais ces quelques défauts subsistent et continuent de plomber une application qui pourrait être parfaite…