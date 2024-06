Retrouvez votre place de parking grâce à Google Maps : l’astuce utile et méconnue

Chercher sa place de parking est compliqué ? Google Maps possède une fonctionnalité très utile pour retrouver votre voiture en un clin d’œil.

Vous vous êtes garé un peu à la va-vite et ne savez plus où se trouve votre voiture ? Plus besoin de parcourir les rues de long en large, Google Maps vous permet de marquer l’emplacement exact de votre véhicule et de le retrouver très simplement.

Comment faire ? On vous explique tout de suite.

Pour enregistrer l’emplacement exact de votre véhicule, rien de plus simple, il suffit de :

Cliquer sur le point bleu (indiquant votre position),

(indiquant votre position), Descendre dans le menu déroulant,

Sélectionner « Enregistrer l’emplacement de stationnement ».

Si vous avez besoin d’ajouter des détails (comme un numéro de place ou une heure d’arrivée), vous pouvez alors cliquer sur le point sur la carte indiquant votre position, ce qui ouvrira un nouveau menu déroulant, où vous pourrez ajouter de nouvelles informations et ainsi vous assurer de retrouver l’emplacement exact de votre véhicule.

Fini les notes approximatives sur votre smartphone.

Google Maps : de nombreuses fonctionnalités méconnues

Depuis sa fusion avec Waze, Google Maps ne cesse de rajouter des nouvelles fonctionnalités, certaines viennent directement de l’autre application comme sa compatibilité avec les Waze Beacons qui lui permettent de ne pas perdre la connexion dans les tunnels.

Mais c’est surtout grâce à l’intelligence artificielle que Google a pu développer un grand nombre de nouvelles options, notamment pour améliorer sa modération et limiter la prolifération des faux avis.

Grâce à ses options, le GPS de Google maintient sa place de leader dans cette catégorie et possède encore une longueur d’avance sur tous ses concurrents.