Google Maps : l’application GPS piège (encore) des utilisateurs dans le désert

Google Maps tente de s’imposer sur le marché des applications GPS et de remplacer progressivement Waze, mais on ne compte plus le nombre de problèmes d’orientation qui apparaissent quasiment toutes les semaines.

Vous utilisez Google Maps pour vos trajets quotidiens ou lorsque vous partez en vacances ? Vous devriez probablement regarder une deuxième fois le trajet que l’application vous propose… Déjà problématique lorsque l’application piégeait un randonneur dans la montagne, Google Maps est de nouveau sur le devant de la scène pour avoir perdu des dizaines d’utilisateurs dans le désert…

Google Maps : encore des routes inexistantes

Une nouvelle fois, Google Maps ne brille pas grâce à ses performances, mais plutôt à cause de ses recommandations douteuses… Signalant une tempête de sable, l’application GPS a proposé un nouvel itinéraire 50 minutes plus court que le trajet initial, mais qui passe surtout par, des routes en gravier, puis en sable pour finir en voies inexistantes…

Au total, ce sont des dizaines de voitures qui se sont retrouvées bloquées dans le désert…

« Nous nous excusons pour l’incident et n’acheminerons plus les conducteurs voyageant entre Las Vegas et Barstow sur ces routes. » Le porte-parole de Google pour Fox Business

Google Maps : une application sur le déclin ?

C’était déjà l’un des 3 gros problèmes de l’application qui orientait déjà de nombreux utilisateurs vers des routes inexistantes, à traverser des rivières sans pont ou à se balader dans des propriétés privées…

Alors bien sûr, Google Maps continue d’avoir des avantages que ne présente pas Waze (par exemple) comme l’affichage de restaurant et de commerces à proximité, mais entre ses recommandations douteuses et son interface qui devient de moins en moins lisible : il semble que l’application GPS ne finisse pas l’année 2023 en beauté…

Une petite « double vérification » s’impose quand on utilise Google Maps…

Google continue donc d’accumuler les problèmes avec son application GPS qui avait déjà débouché sur une plainte en 2022 suite à la mort d’un utilisateur qui s’était engagé la nuit sur un pont cassé… Les années se suivent et se ressemblent du côté de Mountain View qui agit trop souvent à rebours pour modifier les routes dégradées ou inexistantes…