Google Maps lève enfin le voile sur sa nouvelle interface, et elle va vous simplifier la vie

L’application Google Maps méritait bien un bon petit ménage de printemps, avec une toute nouvelle interface bien plus claire et fonctionnelle.

Bien qu’elle fasse toujours figure de référence parmi les applis de navigation, Google Maps avait bien besoin d’un petit dépoussiérage pour être mise au goût du jour. Il faut dire que son interface était devenue surchargée d’options, si bien qu’il était parfois difficile de s’y retrouver.

Mais heureusement, Google est en train d’appliquer de nombreux petits changements nécessaires pour améliorer son ergonomie. On passe tout cela en revue.

Une nouvelle interface sur Google Maps qui va à l’essentiel

Il arrive parfois que le progrès se résume à un retour aux choses simples. Et c’est justement le cas avec l’interface de Google Maps, qui a tenu à se débarrasser de ses artifices pour ne garder que le strict nécessaire. De quoi simplifier la prise en main du GPS.

Si l’on s’intéresse au nouveau « visage » de l’appli sur la version Android, notamment via les captures d’écran de nos confrères de 9to5Google, on constate notamment que les cartes sont bien plus présentes qu’auparavant. Y compris lorsque vous souhaitez afficher des informations détaillées sur votre itinéraire, où ces cartes se trouveront toujours en arrière-plan.

Il y a donc une certaine volonté de reprendre le modèle d’Apple Plans, qui a déjà fait ses preuves chez les clients de la marque à la pomme croquée et qui a largement de quoi inspirer Google. Car après tout, il n’y a pas de mal à prendre exemple sur les meilleurs…

Quelques changements subtils pour y voir plus clair sur Google Maps. © Google

Dans le même temps, sachez que Google Maps va enfin inclure un bouton « X » pour pouvoir fermer plus facilement les fenêtres, sans faire défiler l’aperçu de la carte de manière involontaire. Un petit détail qui va sans doute faire une grande différence au quotidien.

Néanmoins, il faut aussi noter que ces fiches prendront un peu plus de place que sur l’ancienne version, mais qu’elles vous donneront également des informations plus détaillées sur le trafic, les étapes de votre trajet, etc. Et si cela ne vous intéresse pas, vous pourrez toujours les fermer en un clic. Pratique.

Pour l’heure, la nouvelle interface de Google Maps n’est pas encore accessible à tous et se limite à la version Android, même si elle ne devrait pas tarder à arriver sur iOS. On vous tient au courant.

L’appli fait le plein de nouveautés depuis le début d’année

Google Maps a beau se reposer sur une carte qui n’a – en théorie – pas besoin de grandes évolutions, elle ne cesse de déployer des nouveautés pour rendre la navigation toujours plus intuitive. Nous l’avons d’ailleurs vu en février dernier, avec l’affichage de la météo sur le GPS. De quoi vous éclairer lors de vos prochaines vacances en Bretagne, si vous hésitez entre maillots de bain et cirés jaunes…

Mais en parallèle de cela, Google Maps est aujourd’hui bien plus qu’une simple application de guidage : elle peut également vous aider à localiser vos proches, pour surveiller vos enfants durant leur trajet à l’école par exemple. En bref, ses fonctions n’ont sans doute jamais été aussi nombreuses qu’à l’heure actuelle.

Cependant, elle a aussi dû se séparer d’une option très appréciée de ses utilisateurs. Mais il n’y a pas de regrets à avoir, car cela va aussi simplifier l’utilisation de Google Maps et lui permettre d’avoir une interface bien plus sobre. Il fallait bien faire quelques compromis…