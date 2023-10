Après avoir dévoilé sa toute nouvelle interface, l’appli Google Maps s’apprête à lancer la fonction Météo sur les appareils Android. Il était temps…

Comme on l’a déjà vu dans de nombreux domaines, les propriétaires d’iPhone et de produits Apple sont souvent mieux lotis que leurs voisins sur Android. Et l’application GPS Google Maps ne fait pas exception à la règle, puisqu’elle vient tout juste d’annoncer la sortie d’une nouvelle fonctionnalité Météo sur les appareils Android, alors qu’elle est déjà présente sur les smartphones à la pomme croquée depuis plus de quatre ans. Le sens des priorités.

Mais alors, que peut-on attendre de cette nouveauté qui – a priori – n’en est pas vraiment une ? Et surtout, y a-t-il des évolutions notables par rapport à la version iOS ? On vous explique tout.

Nouvelle fonctionnalité Météo sur Android : après la pluie vient le beau temps ?

Après avoir enchaîné flop sur flop, Google Maps espère bien se rattraper avec une mise à jour qui mettra tout le monde d’accord, du moins en théorie. Et cela va notamment passer par le lancement de la fonctionnalité Météo, comme l’a annoncé Google Actualités sur sa page Telegram.

Grâce à cette nouvelle option, il sera donc possible de connaître la météo et la qualité de l’air en temps réel partout dans le monde, où que l’on se trouve. Vous saurez ainsi s’il vaut mieux prévoir les t-shirts ou le ciré jaune pour votre prochain séjour en Bretagne.

D’après le communiqué de Google, cette fonctionnalité prendra la forme d’une petite vignette en haut à gauche de l’écran, comme c’était déjà le cas pour l’affichage des stations-service, aires de covoiturages et autres restaurants.

De plus, on aura certainement droit à un aperçu de la météo heure par heure comme sur l’application dédiée de Google. Jusqu’ici, rien de révolutionnaire.

Seulement voilà, cela faisait plus de quatre ans que la société américaine cherchait à intégrer la fonction Météo sur la version Android de Google Maps, alors que les propriétaires d’iPhone y avaient déjà accès. Et nul doute que l’ergonomie de sa nouvelle interface Material You a dû lui faciliter la tâche.

Niveau design, on reste a priori sur du classique de chez classique (© Google Actualités)

Google Maps : une application au succès fragilisé ?

Depuis quelques années, il semblerait que la popularité du plus célèbre des GPS soit mise à mal par une concurrence de plus en plus menaçante. D’autant plus que Google Maps n’arrive pas forcément à tenir la cadence…

Il faut dire que certaines de ses lacunes par rapport aux rivaux demeurent flagrantes, comme l’absence d’un détecteur de radars qui pousse bon nombre de ses utilisateurs à privilégier Waze – désormais propriété de Google – pour la navigation.

Par ailleurs, Google Maps possède toujours quelques fonctionnalités bien pratiques lorsque l’on part en voyage telles que l’affichage du prix des péages mais d’autres décisions ne font pas l’unanimité auprès de ses utilisateurs. Et on l’a très bien vu avec cette fonctionnalité populaire qui va bientôt disparaître de Google Maps, à notre grand regret.

On dirait bien qu’il va falloir changer de cap…

Mais alors, l’ajout d’une fonction Météo sur la version Android peut-elle suffire à réconcilier les automobilistes avec cette appli qu’ils sont de plus en plus nombreux à bouder ? Rien n’est moins sûr…