En mai 2022, Google avait fait sensation en présentant l’Immersive View, une nouvelle fonctionnalité de Google Maps qui permettrait de voir des bâtiments publics en 3D avec des informations en temps réel. Selon des utilisateurs de la plateforme Reddit, la fonctionnalité serait enfin en cours de déploiement.

Vous êtes d’humeur à voyager, mais vous n’avez pas le temps ou le budget pour vous rendre à Londres, Berlin ou Tokyo ? Pas de problème, vous pourrez bientôt explorer ces grandes villes en 3D grâce à Google. La firme américaine est en effet en train de déployer une nouvelle fonctionnalité appelée Immersive View.

Immersive View, c’est quoi ?

Immersive View est une nouvelle fonctionnalité intégrée à Google Maps, qui permet de naviguer autour et à l’intérieur de bâtiments iconiques comme la Tour Eiffel, Big Ben ou encore le Rijksmuseum d’Amsterdam.

Mieux encore, on peut y retrouver de nombreuses informations comme l’affluence ou le trafic routier. Encore plus impressionnant, la vue 3D évolue en fonction de la météo et de l’heure du jour. On peut alors avoir un aperçu du bâtiment en question à différentes heures du jour. Pour parvenir à un tel résultat, Google a utilisé une nouvelle technologie de rendu 3D appelée NeRF.

Immersive View permet de voir à quoi ressemble un lieu à différentes heures du jour ou de la nuit

Un rendu 3D rendu possible grâce à la technologie NeRF

Non, Google n’utilise pas de pistolet en plastique pour créer ces impressionnantes scènes 3D. NeRF est ici l’acronyme de Neuronals Radiance Fields, ou Champs de Rayonnement Neuronal en français. Cette récente technologie basée sur des algorithmes d’intelligence artificielle permet d’obtenir des scènes en trois dimensions à partir de plusieurs photos 2D.

Grâce à ces algorithmes, cette technologie a la capacité d’assembler les images, puis de remplir les « zones d’ombre » pour reconstruire l’ensemble de la scène. Il est également capable de prédire la couleur de la lumière pour obtenir un rendu à la fois réaliste et évolutif. Cette nouvelle fonctionnalité constitue un aperçu des vastes possibilités d’applications que représente cette technologie. A quand Google StreetView en 3D ?

La société américaine Nvidia travaille également sur cette technologie. Selon le fabricant de cartes graphiques, le NeRF pourrait être à la 3D ce que le format de compression JPEG est à la photographie.

Les résultats obtenus par Nvidia sont impressionnants

Une fonctionnalité plus impressionnante que réellement pratique

En voyant les premières images de cette fonctionnalité, on ne peut qu’être impressionné par la qualité des scènes 3D. Le changement de rendu en fonction de l’heure du jour et de la météo sont tout simplement bluffants. En revanche, la réelle utilité de cette fonctionnalité reste encore à prouver, d’autant plus qu’elle apparaît comme très gourmande en données. Selon un utilisateur Reddit, l’application lui aurait fait consommer 2 Go de données en 30 minutes d’utilisation.

Beaucoup plus pratique mais tout aussi impressionnant, Google continue de déployer sa fonctionnalité Live View Search en extérieur avec l’ajout des villes de Barcelone, Madrid et Dublin, mais aussi en intérieur avec notamment l’ajout de 1000 aéroports. Cette fonction permet d’utiliser la réalité augmentée pour se repérer ou chercher un endroit dans une ville ou un lieu public, grâce au capteur photo du smartphone