Google Maps pense enfin aux voitures électriques grâce à cette nouvelle option

Google Maps intègre désormais une fonctionnalité qui plaira à toutes les personnes possédant une voiture électrique.

Depuis la fusion entre Google Maps et Waze, nous attendions le jour où l’application GPS phare de Google finirait par copier sa petite camarade. C’est désormais chose faite puisque Google Maps vient d’intégrer à son système une option présente depuis déjà quelques mois sur l’application de GPS communautaire.

A lire aussi Waze : les usagers de voitures électriques vont adorer cette nouvelle fonctionnalité

Trouver des stations de recharge en un clic

Selon 9to5Google, Google Maps viendrait tout juste d’intégrer la possibilité de chercher des stations de charge directement et de les ajouter à son trajet.

Il s’agit donc là d’une avancée majeure pour l’application GPS de Google qui pense enfin à ses utilisateurs qui possèdent une voiture électrique et qui n’auront plus à stresser lorsqu’ils parcourront de longues distances.

En effet, les voitures électriques sont souvent pointées du doigt pour leur « faible » autonomie et cela constitue un des arguments majeurs pour leurs détracteurs. Mais entre la multiplication des stations de charge et les applications qui aident à les trouver, cet argument pourrait rapidement devenir de l’histoire ancienne, même pour celles et ceux qui continuent de penser qu’il ne faudrait surtout pas acheter une voiture électrique.

Pour avoir accès à cette fonctionnalité, il faudra préciser dans les paramètres de l’application que vous roulez en voiture électrique.

Une nouveauté pas si nouvelle chez Google

Les plus fins observateurs (ou connaisseurs de l’écosystème Google) se seront rapidement aperçu que cette fonctionnalité était en réalité déjà présente sur Waze depuis avril 2023 (et même 2021 dans une version très peu fournie).

Et c’est donc tout naturellement après la fusion des deux applications que Google Maps profite enfin des très bonnes fonctionnalités de Waze comme sa compatibilité avec les Waze Beacon qui vous permettent de ne pas perdre la liaison GPS dans les tunnels.

© Android Automative

Pour le moment, la firme de Mountain View n’a pas franchi le pas d’une ouverture à la communauté sur Google Maps comme le fait Waze et qui permettrait à l’application de signaler les radars… Car même s’il existe un moyen de voir les radars sur Maps, celui-ci n’est vraiment pas très pratique et pourrait bien bénéficier d’un coup de pouce de son colocataire au sein de Google…