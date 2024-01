Google Maps perd la connexion dans les tunnels : voici la solution

Utilisé par de nombreux utilisateurs à travers le monde comme GPS pour leur voiture, Google Maps avait encore un problème majeur : les tunnels… Un défaut qui ne le sera plus pour longtemps, et ce, grâce à Waze.

Il y a quasiment un an, Waze et Google Maps fusionnaient au sein de Google. Si l’on craignait initialement que cette fusion mette fin à l’un des deux services, la firme de Mountain View a passé les derniers mois à prouver le contraire. Partage des cartes et maintenant de certaines fonctionnalités, les deux applications GPS cohabitent sainement pour le moment.

La dernière évolution en date n’est autre qu’une solution essentielle à tout bon GPS : ne pas perdre la localisation dans les lieux sans connexion.

Une connexion qui vous suit même dans les tunnels

Il n’y a rien de pire que de rater une sortie d’autoroute juste après un tunnel parce que le GPS a mis 20 secondes de trop à retrouver votre localisation…

Cet énervement est maintenant terminé sur Google Maps, car l’application devient compatible au Waze Beacon ! Derrière ce nom se cache en réalité des capteurs Bluetooth placés par Waze (25 par kilomètre) pour assurer une localisation constante.

L’idée est que votre smartphone utilise son signal GPS classique quand il le peut et dès que vous entrez dans une zone de faible connexion : il passe sur le Bluetooth et continue de vous localiser grâce aux différentes balises sur votre chemin.

Pour activer cette option, il suffit de se rendre dans les paramètres et d’activer les « balises de tunnel Bluetooth ».

Parfois, il valait mieux se garer et attendre de retrouver le signal (ou sortir la carte pour les plus courageux)

Google Maps : une application qui change rapidement

En seulement quelques mois, Google Maps a :

Cette nouvelle fonctionnalité vient donc s’additionner à cette longue liste (non exhaustive) des dernières modifications de l’application et qui pourrait – avec l’intégration de Google Bard – faire de Maps : le GPS ultime à avoir sur son smartphone.

D’ici là, la route est encore longue et l’application devra surtout trouver une solution pour ne plus perdre des utilisateurs ou leur indiquer des chemins inexistants.