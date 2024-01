Google Maps : le GPS perdra une option très appréciée des automobilistes en février

Google Maps s’apprêterait à supprimer le « mode voiture » dès février ! Cette fonctionnalité permettant de simplifier l’affichage lorsque vous êtes au volant devrait bel et bien disparaître de votre GPS…

Comme un peu plus d’un milliard de personnes tous les mois, vous utilisez probablement Google Maps pour vous rendre d’un point A à un point B. Et si de nombreux utilisateurs ne s’en servent que pour savoir comment se rendre à un point de rendez-vous à pied, d’autres utilisent l’application dans leur voiture comme un GPS classique. Malheureusement pour ces derniers, Google compte bien mettre un terme à une fonctionnalité très appréciée durant le mois de février : le « mode voiture »…

Le « mode voiture » de Google Maps : c’est quoi ?

Lorsque vous entrez dans votre véhicule, Google Maps vous offre la possibilité d’activer le « mode voiture » dans les paramètres.

Cette fonctionnalité permet d’épurer l’interface de toutes les informations superficielles (que vous auriez à pied) mais aussi d’accéder facilement à vos applications comme Deezer, Spotify ou YouTube Music, aux appels et SMS grâce à une simple petite barre noire en bas de l’écran.

En somme, ce paramétrage transformait Google Maps en un copilote idéal pour vos trajets en voiture.

En un clic, vous aviez accès à votre musique sur Google Maps.

Pourquoi enlever ce mode de Google Maps ?

C’est grâce à 9to5google que l’information a été trouvée dans les lignes de code d’une prochaine mise à jour. L’objectif serait bel et bien de supprimer cette barre noire en bas de l’écran et d’optimiser encore plus l’affichage de votre trajet sur l’écran.

Est-ce que cela signifie que vous n’aurez plus accès à vos musiques en un clic ? Dans un premier temps : oui…

Et si Google Maps vous permettait de ne plus toucher votre écran ?

Mais Google ne compte pas vous laisser en plan et pourrait bien profiter des améliorations de son assistant vocal (en juin) pour vous permettre de tout commander à la voix et ainsi ne plus vous faire toucher votre smartphone au volant.