Le Google Maps français peut-il vraiment remplacer la star des applis GPS ?

IGN continue d’améliorer son application de cartographie (à la Google Maps) et vient notamment de lui apporter un lot de nouveautés qui pourrait lui faire gagner de nouveaux utilisateurs.

Il y a quelques semaines, nous vous parlions de cette carte créée par IGN, l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière, qui permettait de visualiser des villes françaises dans le passé !

Mais après ce bref voyage temporel, IGN a peaufiné son application GPS pour lui apporter des fonctionnalités plus récentes et se placer dans la droite lignée des Google Maps, Plans et autres applications grand public.

Ces nouveautés permettront-elles à l’appli made in France de concurrencer ses rivales américaines ?

L’arrivée des commerces sur le Google Maps français !

C’est, en effet, la grande nouveauté de Cartes IGN : les commerces s’affichent désormais sur la carte avec, lorsque vous cliquez dessus, des liens qui renvoient vers les sites officiels des différentes enseignes.

On y retrouve également des points d’intérêts, des monuments, des toilettes publiques, etc.

Petit point additionnel : si vous cliquez sur un bâtiment, vous pourrez savoir combien d’étages il possède, sa hauteur, son nombre de logements et son utilité. Certes, ça n’est pas une fonctionnalité majeure, mais nul doute que les utilisateurs de mètre en papier chez IKEA apprécieront ces informations.

Le vrai problème des cartes IGN

Même si l’application a beaucoup progressé, il reste deux points cruciaux qu’elle ne possède pas encore :

Des informations instantanées : il faut cliquer sur le lien dans la description d’un commerce pour voir s’il est ouvert.

: il faut cliquer sur le lien dans la description d’un commerce pour voir s’il est ouvert. Différents moyens de transport : pour le moment, les cartes IGN ne proposent que des itinéraires pour les piétons et les voitures. Pas de bus, de trains ou de vélos… dommage.

Toutefois, il convient de rappeler que cette application n’a pas le même but que les autres. En effet, celle-ci sert surtout à obtenir des informations sur les forêts et l’environnement qui nous entoure alors que les Google Maps, Plans et Waze ont avant tout pour but de nous orienter.

« On ne peut pas laisser des grands acteurs capturer la manière de nous représenter notre propre territoire. »



Bravo à @IGNFrance qui lance l'application "Cartes IGN", un regard complémentaire aux autres app de navigation !



