Bientôt la fin des faux avis sur Google Maps ? Le grand ménage approche

Google Maps change enfin sa politique de modération et mène enfin la vie dure aux faux avis grâce à ses nouvelles fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle.

Chaque année, plus de 300 millions d’utilisateurs partagent leurs avis sur Google. Que ce soit pour juger des restaurants, des boulangeries, des musées, des cinémas, etc. tout peut être soumis à une notation et un commentaire pour recommander ou non un lieu.

Et bien que cette fonctionnalité serve normalement à faire sa sélection grâce aux expériences des clients précédents, elle est parfois difficile à croire, notamment à cause des faux avis… Que ce soit pour nuire à un bon établissement en lui attribuant des notes d’une étoile ou au contraire encenser un lieu désastreux avec des 5 étoiles mensongères : les faux avis nuisent à l’application.

Conscient du problème, Google a récemment changé sa politique de modération et s’appuie désormais sur l’intelligence artificielle pour trier plus efficacement les tricheurs.

L’IA de Google Maps : un modérateur hors pair

Comme le précise Google sur son blog, l’intelligence artificielle a pour mission de repérer les patterns suspects. Et pour cela, elle s’appuie sur plusieurs facteurs :

Les pics de notation : si un restaurant reçoit subitement une vague de note « 1 étoile », l’IA mettra temporairement l’option de notation en suspens et notifiera les équipes de modération Google pour une enquête manuelle.

: si un restaurant reçoit subitement une vague de note « 1 étoile », l’IA mettra temporairement l’option de notation en suspens et notifiera les équipes de modération Google pour une enquête manuelle. L’historique de notation des utilisateurs : l’objectif est de voir si la personne qui laisse l’avis écrit constamment le même sur tous les établissements qu’il visite dans le but de leur nuire et auquel cas, le censurer.

: l’objectif est de voir si la personne qui laisse l’avis écrit constamment le même sur tous les établissements qu’il visite dans le but de leur nuire et auquel cas, le censurer. La nature du lieu noté : certains utilisateurs notent des lieux davantage pour la blague que pour évaluer une véritable expérience. Ainsi, il n’était pas rare de retrouver des faux avis dithyrambiques sous des prisons ou des commissariats…

On ne dirait pas à première vue, mais ces avis Google concernaient des prisons…

Testée au cours de l’année 2023, l’IA a permis d’épingler 45% de plus de faux avis qu’en 2022 (soit environ 170 millions de faux avis…)

Google Maps : une application en constante évolution

Google Maps a en effet ajouté bon nombre de fonctionnalités sur son application, que ce soit un simple ajout d’onglet météo ou la possibilité de suivre ses amis à la trace, le GPS de Google a bien évolué en seulement quelques mois.

Mais s’il est bien un événement qui a marqué toutes les sociétés en 2023 (et a fortiori en 2024 également) : c’est évidemment l’émergence de l’intelligence artificielle.

Si certaines utilisations semblent encore quelque peu cryptiques, Google semble lui avoir trouvé des usages très pratiques et qui pourraient rapidement devenir indispensable comme la commande pour trouver LE restaurant parfait.

Avec son arrivée dans la modération de Maps, l’IA fait un pas de géant au sein de la firme de Mountain View. Déjà intégrée au Google Assistant, l’intelligence artificielle semble plus que jamais être la priorité de Google : un pari probablement plus dans l’air du temps que les casques VR…