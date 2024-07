Google Maps : économisez de l’argent sur vos trajets de vacances grâce à cette option

Si vous partez en vacances cet été, Google Maps et ViaMichelin pourraient bien vous aider à réaliser de belles économies sur le prix de l’essence.

Le prix de l’essence n’a cessé d’augmenter au point d’atteindre aisément les 1,80€ (et plus dans certaines stations). Alors si vous ne voulez pas détruire votre budget estival dans le carburant (ou du moins limiter la casse), certaines applications GPS pourraient bien vous aider à faire des économies et vous aider à trouver les meilleurs chemins ou les stations services les moins chères.

Google Maps : optimisez vos trajets cet été

Depuis maintenant plusieurs mois, Google Maps ne vous donne plus le trajet le plus court par défaut, mais il est toujours possible d’aller dans les options et de choisir :

Le trajet le plus rapide,

Celui qui aura le plus faible impact sur l’environnement,

Celui sans péage,

Celui sans autoroutes,

Le plus économique en carburant.

À ce titre, vous pourrez d’ailleurs sélectionner le carburant utilisé par votre véhicule afin de vous assurer d’être orienté vers les meilleures stations services présentes sur votre trajet.

ViaMichelin : prévoyez précisément les coûts de votre trajet

ViaMichelin est une application méconnue du grand public qui permet tout de même d’estimer la facture de carburant que vous devrez payer à la fin de votre trajet.

Vous pourrez bien sûr préciser le type de véhicule que vous conduisez, le type de carburant et plusieurs trajets prenant en compte vos préférences d’itinéraires comme :

Sans péage,

Sans autoroute,

Sans zones à faibles émissions,

Sans sortie du territoire,

Sans traversées maritimes,

etc.

Ainsi, en combinant les deux applications, vous devriez être en mesure de réaliser de belles économies cet été et profiter de ce budget pour le réaffecter sur des dépenses de loisir en famille ou entre amis.