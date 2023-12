Google Maps : vous pourrez bientôt suivre vos proches sur l’application mobile

Google étoffe un peu plus ses services et met dorénavant en place un lien entre Google Contacts et Google Maps qui devrait plaire aux parents stressés.

Sommaire Google rattrape son retard sur les concurrents

Vous vous inquiétez continuellement pour vos enfants ? Sont-ils bien rentrés de l’école ? Sont-ils toujours à leur soirée ? Alors pour ne plus stresser, vous avez peut-être déjà pensé à acheter un AirTag chez Apple (un petit gadget permettant de géolocaliser des clés, sacs et qui peut aussi être placé dans une poche pour suivre un individu pour le meilleur, mais aussi pour le pire…) ou même un iPhone pour profiter de la fonctionnalité similaire sur iMessage.

Devant l’émergence de ce nouveau besoin de surveillance, Google vous permet désormais de lier vos informations de Google Contacts à Google Maps pour savoir en temps réel où se trouvent vos proches.

A lire aussi Google Maps : une des meilleures fonctionnalités s’en va

Avant toutes choses, il faudra vous assurer d’avoir la bonne version de Google Contacts, c’est-à-dire la 4.22.37.586680692. Autrement, vous ne pourrez pas accéder à cette fonctionnalité et devrez attendre la prochaine mise à jour.

Si vous avez la bonne version, il suffira que le contact que vous souhaitez suivre accepte de partager sa position et que ses comptes Maps / Contacts utilisent la même adresse mail. Après cela, vous pourrez voir sa position en temps réel !

Google rattrape son retard sur les concurrents

Comme dit précédemment, cette fonctionnalité est loin d’être nouvelle. iMessage le fait déjà depuis presque 5 ans, Snapchat aussi et on se souvient encore de la fonctionnalité « Amis à proximité » que proposait Facebook…

En somme, Google comble ici plus un manquement majeur qu’il ne propose une véritable nouveauté pour l’industrie. La seule véritable plus-value étant que la firme de Mountain View peut s’appuyer sur Google Maps : le service de localisation qui comptabilise plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois !

Il était grand temps de rattrapper Apple…

Et, le moins que l’on puisse dire, est que cette nouvelle fonctionnalité tombe à pic après les mauvais avis récoltés suite aux dernières mises à jour…