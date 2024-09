Google Maps lance le contrôle vocal intelligent sur Android Auto

Google Maps aurait l’intention d’intégrer son intelligence artificielle dans son application dédiée à l’automobile. On vous dit tout.

Gemini, l’IA de Google, pourrait bientôt débarquer sur nos tableaux de bord ! C’est, en tout cas, ce que suggèrent les spécialistes d’Android Authority qui ont analysé le code APK de la nouvelle mise à jour d’Android Auto. Outre de nouvelles fonctionnalités qui s’annoncent bien pratiques comme le contrôle de l’autoradio ou de médias locaux, ils ont surtout découvert des indices laissant penser que Gemini Live pourrait faire son apparition dans les prochaines mises à jour de l’application dédiée aux véhicules.

Quelle nouveauté pour Android Auto ?

Les spécialistes d’Android Authority y ont notamment découvert l’étincelle caractéristique de Gemini, ou encore des mentions de Gemini Live, l’agent conversationnel intelligent de Google. Certaines lignes de code laissent également penser que cette version pourrait être surnommée Kitt, un clin d’oeil tout trouvé à l’ancêtre des agents conversationnels, qui équipait la célèbre voiture de Michael Knight.

K2000 sponsorisé par Google, c’est tout de suite moins impressionnant

A lire aussi Vos recherches Google seront bientôt payantes à cause de cette « nouveauté »

Objectif : rendre Google Maps plus efficace

Si on peut légitimement se demander à quoi servirait l’arrivée de Gemini sur Android Auto, la réponse à la question reste, pour le moment, très floue. Pour l’heure, Google n’a rien officialisé à ce sujet, mais les rumeurs vont bon train.

L’un des principaux intérêts de cet ajout serait de rendre Google Maps encore plus efficace, en particulier lorsqu’il s’agit de modifier un trajet en cours de route. Avec Gemini Live, il serait possible de demander simplement à l’interface de rechercher la prochaine station service, l’heure d’arrivée ou encore de modifier le trajet prévu sans quitter les yeux de la route. Les suggestions de l’agent conversationnel pourraient être encore plus pertinentes.

Grâce à Gemini, Android Auto va bientôt faire mieux que Jarvis.. ou pas ?

Malheureusement, pour en savoir plus, il va falloir se montrer encore un peu patient. Malgré ces quelques indices, il se pourrait bien que l’intégration de Gemini prenne encore de nombreux mois, et qu’elle prenne des formes qu’on n’a pas encore imaginées. De plus, il se pourrait bien que ces fonctionnalités avancées ne soient réservées qu’aux détenteurs d’un abonnement Gemini Advanced, actuellement affiché à 21,99€/mois. Affaire à suivre donc !