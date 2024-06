Marre de Google Maps ? 3 applications alternatives pour la remplacer

Google Maps est une des applications GPS les plus populaires au monde, mais son omniprésence ou la maison mère derrière pourrait en dégouter certains et vous pousser à trouver des alternatives.

Que ce soit pour des raisons de praticité ou de politique, vous en avez peut-être assez d’utiliser l’application GPS de Google ! Si tel est le cas, nous avons la (ou plutôt les) solution pour vous.

En effet, Google Maps est loin d’être la seule application pour vous orienter en France et suite au retrait de sa mise en avant automatique sur le moteur de recherche, certaines sont remontées dans notre estime et méritent peut-être une deuxième chance.

A lire aussi Google Maps retire enfin cette fonctionnalité que personne ne voulait

Cartes IGN : le Google Maps franco-français

La première alternative n’est autre que Cartes IGN, une application française qui a récemment ajouté de nouvelles fonctionnalités :

L’affichage des commerces à proximité,

L’affichage des points d’intérêts.

Chaque commerce s’affiche également avec un lien permettant d’accéder directement au site officiel de la boutique.

Le véritable bémol de cette application, pour réellement devenir une concurrente à Google Maps, est que pour le moment, elle n’intègre que les trajets piétons et voitures… Si vous utilisez les transports en commun ou le vélo : dommage.

Télécharger sur : Android / iOS

Mappy : le papy qui fait de la résistance

Existant depuis 1987, Mappy est l’un des ancêtres de Google Maps. Ce véritable pionnier des applications GPS a su perdurer à travers les années et propose une grande quantité d’options utiles comme :

Le tri des commerces : qui permet de n’afficher que certains types de lieux. Par exemple, si vous cherchez un cinéma, vous pouvez cocher la case cinéma et Mappy n’affichera que des cinémas sur la carte.

: qui permet de n’afficher que certains types de lieux. Par exemple, si vous cherchez un cinéma, vous pouvez cocher la case cinéma et Mappy n’affichera que des cinémas sur la carte. De nombreux moyens de transport : où trouver un vélo ou une trottinette électrique libre ? Un garage ou une station service ? Mappy a la réponse.

Télécharger sur : Android / iOS

Plans : l’application par défaut d’Apple

Les utilisateurs d’iPhone la connaissent bien, et si certains attendaient désespérément que Google Maps arrive enfin sur les smartphones Apple, le GPS de base n’en reste pas moins un des meilleurs actuellement sur le marché.

Proposant quasiment toutes les fonctionnalités présentes sur l’application de Google, la version d’Apple affiche désormais une amélioration visuelle (offrant plus de détails sur les bâtiments) et se présente plus que jamais comme une véritable alternative à Google Maps.

Si vous êtes en région parisienne, l’application Île-de-France Mobilités sera probablement votre meilleure alliée durant les Jeux Olympiques, notamment pour acheter vos titres de transport.