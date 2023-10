MAJ Google Maps : plein de nouveautés et l’arrivée de l’IA dans vos trajets, mais pas pour tous

Google a dévoilé un grand lot de nouveautés utilisant l’intelligence artificielle qui arrivent sur son application GPS et certaines devraient vite plaire à ses habitués.

Vous vous êtes déjà trompé dans votre orientation alors que vous utilisiez Google Maps ? Le trait bleu n’est pas toujours le plus simple pour se repérer sur la carte et on se retrouve souvent à analyser les noms de rues, la courbure de la route et à se tourner dans tous les sens le portable à la main.

Eh bien, cette époque est peut-être révolue ! En effet, Google vient d’intégrer des nouvelles fonctionnalités dopées à l’IA à son GPS qui faciliteront votre orientation, que ce soit à pied ou en voiture : on fait le point.

Google Maps : l’arrivée de Street View en temps réel grâce à l’IA

Nous en parlions il y a quelques mois, Google Maps innove et lance enfin Immersive View ! Concrètement, si vous connaissiez Street View – l’outil permettant de se promener virtuellement à peu près n’importe où – vous ne serez pas dépaysé.

Les véritables différences sont que cette fois-ci, vous pourrez bouger librement en vision panoramique, mais également de haut en bas en 3D. Enfin, il n’y aura plus de saccades lorsque vous avancerez.

Mieux encore, vous pourrez prévisualiser les conditions de votre voyage, car Google Maps intègre dorénavant une fonctionnalité météo.

Comme pour Street View, Google a pris de nombreuses photos de lieux sous différents angles et grâce aux logiciels (dopées à l’IA), l’application est capable de générer des images et de combler les trous entre les photos pour rendre un visuel en 3D.

De l’IA partout pour vous simplifier la vie

Si vous êtes à pied et que vous ne savez pas où trouver un restaurant, vous n’aurez qu’à :

Consulter Google Maps,

Taper l’adresse où vous vous trouvez,

Observer grâce à Lens in Maps où se trouvent les restaurants les plus proches sur la carte en réalité augmentée.

Vous pourrez également rechercher les restaurants en fonction de ce qu’ils ont à la carte et consulter des photos depuis une vue du ciel.

Dans l’exemple fourni par Google, la personne cherchait où boire un « animal latte art » (un café latte avec des décorations d’animaux dessus) et Google Maps a sorti cette carte :

C’est quand même bien plus pratique de voir directement sur la carte.

Les voitures électriques ont aussi une fonctionnalité dédiée

On vous passe le visuel des cartes pour voitures qui prend un tout petit peu de relief et on saute directement à la fonctionnalité attendue par tous les conducteurs de voiture électrique : l’affichage des bornes de recharges électriques et surtout leur disponibilité.

Google Maps gagne donc pour l’instant un bon point sur Waze – son concurrent et ami (car les deux applications appartiennent à Google) – en affichant les disponibilités actuelles alors que l’autre GPS ne fait que vous dire où se trouvent les bornes de recharge et peut donc potentiellement vous aiguiller vers une station qui n’a plus de places disponibles…

Vous l’aurez compris, Google Maps fait un saut de géant dans l’intelligence artificielle et pourrait bien à termes intégrer Google Bard pour des fonctionnalités encore plus avancées.

Ces améliorations de Google Maps ne seront toutefois pas disponible partout immédiatement. La plupart des grandes villes comme New York, Londres ou Paris verront la vue immersive arriver dans les prochaines mises à jour, pour les autres : il faudra prendre son mal en patience.