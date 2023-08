Google va simplifier vos recherches sur internet grâce à ces deux nouvelles utilisations de l’IA

Google a annoncé sur son blog une série de nouvelles fonctionnalités qui devraient voir le jour prochainement. Parmi elles, le moteur de recherche proposerait deux qui devraient modifier notre façon de rechercher des informations.

De la même manière que ChatGPT s’est invité sur Bing (Bing AI), Google Bard va progressivement arriver sur le moteur de recherche du groupe Alphabet. C’est à travers un article de blog que Google présente les deux futurs grandes fonctionnalités axées sur l’IA : un résumé des articles longs et des définitions en amont de votre recherche.

Quand et comment arriveront ces nouveautés ? Quelles conséquences peuvent-elles avoir ?

Des définitions générées par l’IA sur Google

La première évolution de Google est la mise en avant de définition par l’intelligence artificielle.

Prochainement, votre page Google ressemblera à cela. On peut voir Google poser une question test à savoir « quel est le plus commun des éléments du tableau périodique ? » et pour bien comprendre les changements, voici la version actuelle de la même question sur Google.

Quelles différences et conséquences ?

La différence majeure concerne le placement de l’information. En effet, aujourd’hui si vous posez une question, la réponse ne vous est que très rarement donnée directement. Il faut soit se reporter à une page Wikipédia sur le côté, soit cliquer dans la rubrique autres questions, soit cliquer sur un article : avec la mise à jour, l’intelligence artificielle répondra immédiatement à votre question.

Pour le consommateur, le bénéfice est évident : l’information arrive plus vite, c’est plus confortable et Google cherche avant tout à rendre l’expérience utilisateur agréable.

Pour les professionnels, une telle mise à jour représente un véritable risque. Si vous ne le saviez pas, il est déjà primordial de figurer sur la première page qui capte 91% du trafic (de Google Search) et encore plus parmi les 3 premiers résultats qui représentent à eux seuls 58% des clics… Avec cette mise en avant de l’IA, Google invisibilise davantage les sites et s’octroie une place de choix – la première bien évidemment.

Les résumés de longs articles par l’IA

L’autre grande nouveauté proposée par Google est le résumé d’articles par l’IA en quelques points clés.

En arrivant sur un article long (seulement ceux accessibles gratuitement), Google vous proposerait en bas à droite un outil permettant de résumer son contenu. Encore une fois, l’accent est mis sur le confort de l’utilisateur et l’objectif de Google est de réduire le temps que le lecteur passerait à chercher une information.

On pourrait alors regretter la démarche d’un point de vue rédactionnel, car l’intégralité du texte sera scanné par une IA pour en éviter la lecture, mais :

L’algorithme de Google ne met déjà plus en avant les longs articles et privilégie les brèves (sur Discover).

et privilégie les brèves (sur Discover). La lecture sur le web n’a jamais été celle du papier et rares sont les lecteurs à lire scrupuleusement tous les mots d’un article.

Sur ce coup-là, Google ne fait que suivre l’évolution des usages et ne semble pas plus pénaliser les sites (plus qu’il ne le fait déjà).

Google n’a pas divulgué de date de sortie exacte. Toutefois, nous savons que ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles dans un premier temps sur smartphone via l’application Google (sur Android et iOS) et seront disponible plus tard sur la version PC.