Google : l’IA est une catastrophe pour l’humanité selon l’ex-PDG de la société

Eric Schmidt a exprimé ses craintes vis-à-vis de l’intelligence artificielle et le moins que l’on puisse dire est que l’ex-PDG de Google est très inquiet, voir alarmiste.

Vous n’avez pas pu passer à côté, au cours de cette année, l’intelligence artificielle a pris une place très importante dans nos vies quotidiennes allant de la simple aide à l’accomplissement de tâche autrefois exclusive à l’Homme. Que ce soit dans la création artistique ou dans le tertiaire, tous les secteurs professionnels ont vu l’IA se créer (ou remplacer) des postes. Mais aujourd’hui, la crainte qui anime l’ex-PDG de Google va bien au-delà de la perte d’emploi.

Pourquoi l’IA est-elle une catastrophe pour l’humanité ?

Eric Schmidt n’est pas simplement l’ex-PDG de Google, il est désormais président de la National Security Commission on Artificial Intelligence (une commission indépendante chargée de présenter des recommandations au Congrès américain sur l’avancée de l’IA afin de la réguler). C’est donc à ce titre qu’il exprimait son opinion sur l’intelligence artificielle au média Futurism.

« Après Nagasaki et Hiroshima, il a fallu dix-huit ans pour parvenir à un traité sur l’interdiction des essais [nucléaires] et d’autres choses de ce genre » Eric Schmidt

On se souvient de la tribune signée par les géants de la tech qui demandait une pause dans le développement de l’intelligence artificielle pendant 6 mois… Cette époque semble désormais lointaine et les différentes sociétés du secteur s’engouffrent à corps perdu dans les générations d’images, les chatbots et les modèles de langages toutes plus perfectionnées les unes que les autres.

C’est d’ailleurs la crainte majeure qu’exprime l’ex-PDG de Google dans son interview et la raison pour laquelle il pousse activement à la création d’une ONG dédiée à l’IA comme le GIEC pour l’environnement.

La peur d’une IA omnipotente est-elle fondée ?

Évidemment, cette peur de voir Skynet perdre le contrôle de ses IA ou de vivre le soulèvement des machines trouve un écho particulièrement fort et a souvent été utilisé par la science-fiction. Terminator, The Matrix en passant La Quatrième Dimension, les œuvres mettant en garde de l’avancée de la technologie sont nombreuses et ne datent pas d’hier…

« Qui aurait pu prédire ? »

Seulement pour certains observateurs, cette science-fiction est encore loin d’être une réalité. C’est par exemple le cas de Yann Le Cun, chercheur en intelligence artificielle et directeur de la section dédiée chez Meta, a un avis totalement opposé :

« Le débat sur le risque existentiel est très prématuré tant que nous n’aurons pas conçu un système capable de rivaliser avec un chat en matière de capacités d’apprentissage. » Yann Le Cun

Vous l’aurez compris, le débat divise fortement les scientifiques qui travaillent sur l’intelligence artificielle et la vérité se trouve certainement quelque part au milieu des avis extrêmes…