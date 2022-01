Google : toutes les fonctionnalités cachées du moteur de recherche

Bien que nous utilisons quotidiennement la recherche Google, nous ignorons beaucoup de ses fonctionnalités. Alors, afin de vous aider à faire des recherches plus pertinentes on vous dévoile dans ce guide quelques astuces méconnues concernant le moteur de recherche le plus utilisé au monde.

Il a toujours réponse à tout et connait tout sur tout. Un peu comme Jean-Pierre Foucault, Google a su se faire une place dans tous les foyers et s’attirer notre sympathie, sans qu’on le connaisse réellement. Nous le questionnons à toute heure de la journée et nous nous plaignons lorsqu’il ne nous donne pas de réponse satisfaisante. Mais avant de blâmer notre fidèle compagnon, ne devrions-nous pas commencer par nous intéresser à lui et comprendre son fonctionnement ? Il existe en effet de nombreuses fonctionnalités qui nous permettent d’obtenir de bien meilleurs résultats sur nos recherches Google, mais qui restent méconnues par la plupart d’entre nous. Heureusement, on vous a regroupé dans ce guide les meilleures astuces à connaitre pour améliorer vos recherches.

Les fonctionnalités indispensables

Pour commencer, nous vous avons listé 5 fonctionnalités indispensables pour optimiser vos recherches Google. Rapides et accessibles à tous, elles constituent les éléments clefs d’une recherche pertinente.

Rechercher par image

Il ne s’agit pas d’une fonctionnalité cachée, mais plutôt d’un outil méconnu et peu utilisé. Avez-vous déjà remarqué en allant dans Google Image qu’il y a une icône d’appareil photo dans la barre de recherche ? C’est en cliquant sur cette dernière que vous pouvez effectuer une recherche par image. Cette fonctionnalité s’avère très pratique lorsque l’on souhaite retrouver l’origine d’une photo ou simplement d’autres similaires. Lorsque vous cliquez sur l’appareil photo, vous pouvez soit coller l’URL (le lien) de l’image que vous recherchez, soit en importer une depuis votre ordinateur ou smartphone.

Traduire un site étranger

Nous avons l’habitude, lorsque nous nous rendons sur un site étranger, de voir apparaitre une notification Google nous proposant de traduire ce dernier. Cependant, cette fonctionnalité n’est pas proposée pour tous les sites Web. Si cela vous arrive, rendez-vous sur la page Google Traduction. Entrez le lien de votre site et indiquez sa langue d’origine. Lancer ensuite une traduction dans le langage souhaité. Le lien qui vous sera proposé vous reconduira directement sur la page internet traduite.

Rechercher par zone géographique

Le nom de la ville ou le code postal à la fin de votre recherche vous permet d’afficher des résultats dans un lieu spécifique. Cela permet d’annuler la localisation par défaut effectuée par Google à partir de votre adresse IP. Si vous souhaitez connaitre les séances proposées pour Spider-Man : No Way Home dans un lieu précis par exemple, il vous suffit d’inscrire « Spider-Man » suivi de la ville ou du code postal, pour obtenir les horaires de toutes les séances.

Afficher des résultats récents

La fonctionnalité la plus connue pour filtrer ses recherches en fonction de différents critères, dont la date de publication, est l’onglet « outil » présent sous la barre de recherche. Mais saviez-vous qu’il existe un autre moyen qui vous permet d’afficher les résultats selon une heure précise ? Lancez une recherche sur un sujet qui vous intéresse, puis ajouter dans l’URL « &tbs=qdr:XN ». « X » devra être remplacé par « h » pour afficher les résultats selon une certaine heure, « n » pour les minutes ou « s » pour les secondes. Le « N » lui, doit être remplacé par le nombre souhaité. Par exemple, si vous inscrivez « &tbs=qdr:n10 », les résultats qui vous seront proposés seront ceux parus au cours des dix dernières minutes.

Recherchez des images par critères

Là encore, cette fonctionnalité est souvent peu utilisée par les utilisateurs, mais l’onglet « outil » dans Google Image permet d’obtenir des résultats selon divers critères : la taille, la couleur, le format, l’heure et les droits d’utilisations. Si vous recherchez une image au format PNG, vous avez sûrement dû tomber à plusieurs reprises sur des images qui avaient des pixels en arrière-plan. Afin de ne plus être confronté à ce problème, cherchez votre image en PNG ! Cliquez sur l’onglet « Outil » et ouvrez « couleurs ». Sélectionnez « Transparent » et le tour est joué ! Les images qui apparaissent ne possèdent plus de fond.

Des fonctionnalités qui vous apportent plus de précision

Après avoir passé en revue les fonctionnalités élémentaires permettant d’améliorer vos recherches, nous allons maintenant vous en proposer 7 un peu plus complexes mais toujours accessibles, qui vous permettront d’obtenir des résultats encore plus précis.

Personnalisez vos paramètres de recherche

Fonctionnalité assez méconnue, mais très utile : vous avez la possibilité de personnaliser vos recherches Google en modifiant les paramètres sur une page dédiée, qui se trouve juste ici. Vous pouvez, par exemple, activer SafeSearch qui permet de bloquer l’apparition de contenu pornographique, mais également choisir le nombre de résultats affichés par page et la zone géographique dans laquelle effectuer vos recherches. N’hésitez pas à explorer cette page afin de découvrir toutes les personnalisations qui vous sont proposées.

Utilisez des opérateurs de recherche

Il s’agit de termes ou de ponctuations utilisés pour effectuer des recherches plus précises. On vous en a répertorié 6 qui s’avèreront très utiles dans vos recherches (et facile à retenir) :

OU : il permet d’effectuer deux recherches en une , on vous explique. Si vous écrivez « acheter un ordinateur ou une tablette », Google vous affichera les résultats de la recherche « acheter un ordinateur » et ceux de la recherche « acheter une tablette ».

: , on vous explique. Si vous écrivez « acheter un ordinateur ou une tablette », Google vous affichera les résultats de la recherche « acheter un ordinateur » et ceux de la recherche « acheter une tablette ». ET : comme dans son usage courant, il sert dans une recherche Google a affiché des résultats comportant plusieurs termes. Par exemple, « manger et Stéphane Plaza » est une recherche certes insolite, mais qui nous affiche des résultats comportant les deux parties de notre requête.

« » (guillemets doubles) : ils sont à placer en début et en fin de phrase lorsque vous désirez avoir des résultat comportant la phrase inscrite dans le moteur de recherche dans son exactitude . Cette option peut être utilisée si vous ne souhaitez pas afficher des recherches associées.

.. (deux points) : les deux points servent à définir une fourchette lorsque vous effectuez une recherche Google comportant des nombres. Par exemple, si nous recherchons « écran 100..200 euros », Google nous affiche les écrans qui se situe entre 100 et 200 euros uniquement.

— (moins) : le sigle moins est à placer devant un mot que vous ne voulez pas avoir apparaitre dans votre recherche. Si vous recherchez « ordinateur — portable », vous n’aurez aucun ordinateur portable qui vous sera proposé. Le mot est exclu .

: le sigle moins est à placer devant un mot que vous ne voulez pas avoir apparaitre dans votre recherche. Si vous recherchez « ordinateur — portable », vous n’aurez aucun ordinateur portable qui vous sera proposé. . * (astérisque) : très pratique, l’astérisque est à utiliser lorsque vous avez un trou de mémoire. En le positionnant devant un mot, vous pourrez retrouver l’information que vous cherchez. Afin d’être plus clair, un exemple s’impose. Si l’on inscrit « Pierre *roule », Google nous proposera l’expression que l’on avait oubliée : « pierre qui roule n’amasse pas mousse ». Cette fonctionnalité est très pratique, surtout pour ceux qui ont souvent des trous de mémoire.

Rechercher dans un site Web spécifique

Pour effectuer une recherche dans un site précis, il vous suffit d’inscrire « site : », puis le nom du site désiré et la recherche que vous souhaitez effectuer. En guise d’exemple, purement illustratif, on pourrait chercher : « site:meilleure-innovation.com TikTok ». Grâce à cette recherche, vous tombez sur les meilleurs articles web sur TikTok (on exagère à peine).

Trouver des fichiers

Vous pouvez également trouver des fichiers dans un format précis (docx; pptx, etc.) en inscrivant dans votre moteur de recherche Google « filetype: », qui signifie littéralement « Type de fichier » en anglais, mais tout attaché. Inscrivez derrière les deux points le type de format désiré pour que Google vous en propose dans ses résultats.

Rechercher des termes dans le titre de la page

En utilisant les termes : « intitle: » : et « allintitle: », qui signifient « dans le titre » en anglais, vous effectuez votre recherche directement dans les titres d’articles. Vous serez ainsi plus susceptible de trouver exactement le contenu que vous cherchez.

Faire une recherche avancée

La page recherche avancée de Google regroupe plusieurs fonctionnalités que nous venons de vous détailler en un seul endroit. Elle vous permet ainsi d’utiliser tous ces outils à la fois pour une seule recherche. Vous pouvez utiliser plusieurs opérateurs, choisir le format des fichiers, changer la localisation et bien d’autres choses encore. Avec tout ça, vous ne pourrez plus accuser Google de ne pas trouver ce que vous cherchiez.

Les fonctionnalités méconnues, mais très pratiques

Nous vous avons listé, dans cette rubrique, 3 astuces que vous pouvez utiliser lors d’une recherche Google. Méconnues pour beaucoup, elles vous permettent pourtant de gagner du temps et de vous aider dans votre quotidien.

Trouver mon téléphone

Combien de fois avez-vous perdu votre téléphone en vous disant : « si seulement il pouvait y avoir une alarme dessus ! » Toutes ces minutes perdues à retourner votre appart, pour finalement vous rendre compte qu’il était dans votre poche, auraient pu vous être évitées grâce à la recherche Google : « trouver mon téléphone ». Cette fonctionnalité géolocalise instantanément votre appareil et vous permet de le faire sonner à distance ou de le verrouiller en cas de vol. Plutôt cool non ?

Trouver des sites Web similaires

Si vous appréciez un site en particulier et souhaitez en trouver d’autres similaires, il faut que vous inscriviez dans votre barre de recherche Google « related: » suivi du site internet de référence. Après avoir essayé avec différents liens, nous nous sommes rendus compte que ce raccourci ne fonctionnait que pour les sites les plus connus comme YouTube ou Facebook.

Trouvez votre adresse IP

Une autre fonctionnalité insoupçonnée et pourtant évidente est que Google peut vous fournir votre adresse IP si vous recherchez « What’s my IP address », à savoir : « quelle est mon adresse IP » en anglais . Google vous affichera instantanément votre adresse sur l’un de vos comptes. Il ne vous reste plus qu’à vérifier votre adresse IP pour voir si elle correspond à celle inscrite.

Les fonctionnalités insolites

Les fonctionnalités que nous allons maintenant vous proposer sont insolites, mais peuvent s’avérer pratiques dans certaines situations. En tout cas si vous êtes un tant soit peu curieux, nous vous recommandons de toutes les essayer.

Résoudre des calculs

Si vous êtes face à un exercice de maths un peu trop compliqué ou que vous êtes tout simplement en train de faire les soldes, tapez le calcul qui vous est demandé dans la barre de recherche et Google vous donnera son résultat. Afin de mettre la calculatrice Google à l’épreuve, on lui a demandé de résoudre : « 10 % de 60*5/1000 ». La solution nous est proposée instantanément et est 0,03.

Convertir les fuseaux horaires

Comme vous le savez sûrement déjà, il est possible de convertir n’importe quelle devise sur Google en inscrivant « 100 euros en dollars ». Mais fait méconnu, il est également possible de convertir des fuseaux horaires. Par exemple, si vous partez en voyage à New Delhi, et que vous vous demandez si vous pourrez appeler votre famille lorsque vous arriverez recherchez : « convertir 5h30 à New Delhi en France ». Conclusion : vous les appellerez plus tard.

Rechercher des archives de journaux

Grâce à la recherche Google : « site : google.com/newspapers » vous avez accès à d’anciens journaux numérisés par Google. Le but de cette démarche étant de rendre accessible au plus grand nombre des archives de journaux.

Obtenez l’heure du levier et du coucher du soleil

Grâce à cette fonctionnalité insolite, vous connaitrez l’heure du lever et du coucher de soleil dans n’importe quelle ville. Tapez dans le moteur de recherche Google « Lever et coucher du soleil à Paris » et ils apparaitront. À vous les balades matinales ou tardives, qui vous donneront l’occasion de prendre de magnifiques photos.

Découvrez ce que les autres recherchent

Notre guide se clôture sur cette dernière astuce, qui vous permet de voir ce que les utilisateurs du monde entier recherchent. Pour se faire, vous devez vous rendre sur la page Google Trend, taper votre recherche puis choisir dans quel pays l’effectuer. Vous pouvez ainsi voir quelle zone géographique a le plus recherché ce terme. Il est également possible de comparer deux recherches, afin de voir celle qui a le plus fonctionné. D’autres informations sont disponibles comme les sujets associés en progression et ceux qui sont les plus recherchés. Cet outil peut s’avérer très utile pour rédiger des enquêtes ou des articles.