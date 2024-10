Google fait enfin la chasse aux faux avis sur Maps

Pas toujours facile de prêcher le vrai du faux, dans les avis postés sur Google Maps. Cela pourrait pourtant bientôt changer, grâce à une série de nouvelles mesures.

Face au fléau des faux avis qui pullulent sur Google Maps, le géant du web a décidé de sévir, et vient de prendre des mesures radicales pour restaurer la confiance de ses utilisateurs. Si les avis que l’on retrouve sur Google Maps sont devenus une mine d’information à l’heure de chercher un hôtel, de visiter un lieu ou de faire ses courses. Mais les avis sont souvent faussés par les entreprises qui n’hésitent pas à mettre la main à la poche pour demander des faux avis et augmenter artificiellement leur note. Pour éviter cette manipulation des évaluations, Google a décidé de mettre en place des sanctions sévères comme la suppression des avis, ou l’affichage d’un avertissement visible sur leur profil. L’objectif est simple : garantir des informations les plus fiables et authentiques possibles pour les consommateurs.

Le Royaume-Uni, terrain d’expérimentation de Google

Avant de généraliser ces initiatives, Google a d’abord déployé ces nouvelles mesures au Royaume-Uni dans le courant de l’année 2024. Les résultats ont été particulièrement concluants, notamment grâce à la mise en place d’un système qui désactive temporairement les avis et empêche les nouvelles évaluations. Désormais, ces solutions sont progressivement étendues à d’autres pays, avec des sanctions plus sévères qu’auparavant. Outre la suppression des avis, Google avertit désormais les utilisateurs avec des messages indiquant que des avis suspects ont été supprimés. Voilà de quoi permettre aux utilisateurs de se méfier.

Vous allez de nouveau pouvoir vous fier à Google Maps pour choisir un restaurant

Lutte contre les faux avis : une bataille cruciale

Du côté de Google, cette chasse aux faux avis est cruciale, puisque c’est sa crédibilité et celles des entreprises visibles sur la plateforme qui sont concernées. Depuis plusieurs années, l’entreprise cherche à améliorer la fiabilité des avis posés, mais le travail à accomplir est encore colossal. De plus, aujourd’hui, les avis ne sont plus un gadget, mais un véritable facteur décisif pour les entreprises.

Preuve de cette importance, en 2021, l’Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni avait ouvert une enquête contre Amazon et Google en 2021. Selon l’Autorité en question, les deux entreprises ne luttaient pas suffisamment contre ces avis frauduleux. C’est d’ailleurs suite à ces accusations que Google a travaillé à la mise en place de nouvelles mesures.

Le rôle de transparence de Google est crucial pour permettre aux entreprises honnêtes de se distinguer des entreprises frauduleuses. En rehaussant son niveau d’exigence vis-à-vis de ces pratiques frauduleuses, Google devrait rehausser la confiance de ses utilisateurs, tout en améliorant leur expérience.