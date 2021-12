Clap de fin : Google dit adieu à son Home Mini

L’enceinte connectée Home Mini lancée par Google en 2017 nous fait aujourd’hui ses adieux. Après 4 ans de loyaux services, l’entreprise américaine a décidé de stopper sa production et de ne plus la commercialiser sur son site.

On s’en rappelle comme si c’était hier, avec sa petite taille, sa forme ovale et sa musique saturée, elle faisait presque partie de la famille. Posée sur le buffet de la cuisine, ou dans le salon, elle était toujours de bons conseils. Mais il semblerait que le Google Home Mini ait fait son temps. Après avoir été commercialisé durant 4 ans et ayant su s’imposer comme l’une des meilleures enceintes connectées sur le marché, tenant ainsi tête au géant Amazon, Google a décidé d’arrêter de le commercialiser comme le pointe du doigt 9to5Google.

Au revoir Home Mini, bonjour Nest Audio

Vous avez sûrement dû le remarquer, mais depuis sa sortie, le Google Home Mini n’a cessé de connaître des remises pouvant aller jusqu’à -50% et notamment ces dernières semaines. Peut être que, naïvement, comme nous, vous avez cru qu’il s’agissait d’une jolie réduction avant les fêtes de fin d’année, habitués à voir régulièrement ce produit en promotion. Cette fois, il ne s’agissait pas d’une énième réduction, mais bien d’une décision marketing de Google visant à liquider rapidement ce produit. L’opération ayant fonctionné, et le stock ayant été écoulé, l’entreprise américaine marque la fin de la commercialisation de son produit phare : Home Mini.

À lire aussi : Toutes nos astuces avec « OK Google »

Pour être tout à fait honnête, on ne peut pas dire qu’on ne s’y attendait pas. Depuis la commercialisation en 2019 de Nest Audio, il était prévisible que cette nouvelle enceinte connectée finirait sur le long terme, par remplacer Home Mini. Avec son design plus travaillé et sa qualité sonore améliorée (ce qui n’est pas négligeable pour une enceinte), Nest Audio fait passer Google Home Mini pour un produit obsolète. Néanmoins, il y a un point sur lequel cette nouvelle enceinte connectée n’a pas encore su rivaliser et c’est sur son prix, affiché à 79 € soit 20€ plus cher que Home Mini à sa sortie. Ainsi, Google ne semble pas n’avoir revu que sa qualité à la hausse, mais également ses tarifs.

À lire aussi : Notre comparatif des enceintes intelligentes

Alors est-ce que ce dernier connaîtra le même sort que son prédécesseur ? C’est du moins ce que l’on pourrait supposer. Rappelons que Nest Audio s’est vu commercialiser deux ans après Google Home Mini et que, d’après nos calculs élaborés, 2021 est également pour ce produit sa deuxième année consécutive sur le marché. Ainsi, si Google compte perdurer cette tradition, on pourra s’attendre à voir apparaitre, courant de l’année prochaine, une nouvelle enceinte connectée. Elle aussi, à son tour, prête à envoyer la Nest Audio au placard.