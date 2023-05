Google supprime le cadenas de Chrome et met en avant des fonctionnalités insoupçonnées

Google a annoncé dans une note de blog que le petit cadenas allait disparaître de la barre de recherche et être remplacé par un symbole plus abstrait et compréhensible.

Initialement vert, puis gris, le cadenas Google s’en va pour laisser sa place à deux barres et deux ronds. Ce changement esthétique vient surtout relever une incompréhension globale autour de ce symbole et rendre l’interface plus intuitive.

Le cadenas Google : un symbole incompris

Vous pensiez être en sécurité sur un site qui a le petit cadenas ? Tout comme 89% des utilisateurs : vous aviez tort… En effet, le cadenas ne signifie pas que le site sur lequel vous vous trouvez n’a pas des intentions malveillantes, mais que la connexion entre le site et le navigateur ne pourra pas être détériorée par un autre utilisateur.

Selon Google, le cadenas a définitivement perdu en intérêt, car aujourd’hui 90 à 95% des sites internet posséderaient le fameux logo même ceux ayant pour unique but de vous arnaquer.

En enlevant le cadenas, Google s’assure que les internautes ne penseront plus à tort être sur un site bienveillant et continuera à afficher en clair « Non sécurisé » pour les 5 à 10% de sites qui n’utilisent pas le protocole HTTPS (protocole associé initialement au cadenas certifiant une connexion sécurisée).

« Le site n’est pas sûr ? Mais pourquoi ils ont mis un cadenas ? »

Un nouveau logo moins connoté et plus intuitif

Si vous ne saviez pas que le cadenas ne voulait pas dire que seule la connexion était sécurisée, il y a peu de chances que vous ayez tenté de cliquer dessus et pourtant en le faisant, vous auriez accès à diverses informations et paramètres comme :

La certification d’une connexion sécurisée,

La gestion des cookies,

Les différentes autorisations du site (accès à la caméra de votre PC, notifications, etc.)

Google a bien compris que le cadenas ne donnait pas envie de cliquer, c’est pourquoi ils vont modifier ce logo et le transformer en un symbole plus intuitif qui inspire l’idée de « paramètres ».